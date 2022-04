“Hackers” exigen una cantidad de dinero a cambio de liberar el sistema de AutoExpreso

El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González, admitió que los “hackers” que entraron al sistema de AutoExpreso desde hace unas semanas están pidiendo una cantidad de dinero para liberar el mismo.

En entrevista radial el director de la ACT no quiso precisar cuánto dinero están solicitando los hackers.

“Una cantidad de dinero que solicitan, no puedo entrar en el detalle porque no quiero afectar la situación y la investigación que se está llevando a cabo”, dijo en WKAQ 580.

En el día de ayer en entrevista con Metro Puerto Rico el director también aceptó que el servicio de recarga de AutoExpreso continúa a merced de los hackers a más de una semana que se viera afectado por un ciberataque a su operador, la compañía Professional Account Management (PAM).

González, indicó en entrevista con Metro Al Mediodía que aún continúan trabajando para solucionar el problema que se suscitó el pasado 16 de abril y que les “ha tomado más tiempo del esperado”.

“El sistema se está trabajando todavía. Es algo que es delicado. Ha tomado más tiempo de lo esperado. Son cosas que toman semanas en reestablecerlas, pero nos estamos reuniendo continuamente con el operador (PAM) -estamos participando jefes de agencia de DTOP de PRITS de ACT y distintos funcionarios- para asegurarnos que se están haciendo los trabajos necesarios para poder reestablecer el sistema”, dijo.

Señaló que el encargado del proceso como operador del sistema es PAM, quienes asegura “tiene varias compañías externas trabajando, expertos en el tema para adelantar todo este proceso”.

“Es un equipo de trabajo. El gobierno está fiscalizando. Estamos todo los días pendientes de esto”, sostuvo.

González, en tanto, no pudo precisar para cuándo se restablecería el servicio. Señaló que la agencia tiene una fecha estimada pero prefirió no revelarla.

“Tenemos un timeline interno, todavía no lo podemos compartir porque es algo muy sensitivo no queremos que los hacker estén ‘sabiendo’ el itinerario que estamos llevando a cabo ni lo que estamos trabajando, no queremos que se vea afectada la investigación que está en curso”, puntualizó.

