Gobernador dice que no pagará a “hackers” para liberar al AutoExpreso de ciberataque

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que no va a pagar el rescate solicitado por las personas que tienen secuestrado el sistema de recarga de AutoExpreso.

“La política pública del Gobierno es no estar pagando rescates por cualquier ‘hackeo’ o pirateo de cuentas cibernéticas. Esa es la política del Gobierno. Pero no puedo comentar en cuanto a si esa exigencia está pendiente o no, porque eso está bajo investigación”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González confirmó que la persona o personas que secuestraron el sistema de recarga de AutoExpreso pidieron una cantidad de dinero a cambio de devolver el sistema.

Pierluisi Urrutia insistió en que los peajes se seguirán cobrando, a pesar de que al momento no hay forma de recargar las cuentas. El gobernador sostuvo que en algún momento los balances adeudados se van a cobrar retroactivamente.

“Todo el que esté utilizando los expresos, obviamente se está registrando y en su momento van a tener que pagar por el uso. Pero no se les va a multar”, dijo.

¿Pero se va a recobrar en retroactivo?

“Lo que sea que se adeude se va a reclamar en su momento. Así que obviamente, tienen que tener eso presente”, contestó.

¿Pero eso será un pago sustancial?

“Pero el que está usando el expreso, tiene que pagar por ello. No sería justo para los que están pagando, con los que tienen las cantidades en sus cuentas y los que no las tengan. El que lo esté usando tiene que pagar. No se van a imponer multas. De igual manera, pueden seguir haciendo gestiones en el CESCO y no se van a afectar, las renovaciones de licencias y demás, eso está fluyendo”, expresó.

Desde la semana pasada, el sistema de recarga de AutoExpreso fue víctima de un ‘hackeo’. Según los funcionarios del Gobierno, los datos de los usuarios no están comprometidos con el incidente.