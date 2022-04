Dalmau ordena cese y desista ante guerra de ataques en el PPD

Ante los constantes ataques personales que se han llevado a cabo durante las pasadas semanas entre miembros del Partido Popular Democrático (PPD), el presidente de la colectividad, José Luis Dalmau Santiago, emitió una orden de cese y desista y designó un mediador para atender el asunto.

Dalmau advirtió que, de continuar los ataques entre compañeros del Partido, después de emitida la orden, procederá a tomar medidas disciplinarias en todo su rigor.

“De conformidad al Artículo 190 del Reglamento del PPD, he procedido a tomar dos acciones concretas para detener los ataques innecesarios entre compañeros de partido. En primer lugar, he emitido una orden de cese y desista, según dispuesto en el Reglamento; y, en segundo lugar, he designado al ex presidente de la Asociación de alcaldes, Walter Torres, como mediador presidencial para que converse con todas las partes involucradas y se puedan subsanar las desavenencias que puedan existir entre los compañeros”, manifestó el líder popular.

“Ahora bien, quiero dejar meridianamente claro que en caso de que esta controversia continúe en clara violación a esta Orden y al Reglamento del Partido Popular, estaré aplicando en todo su rigor las medidas disciplinarias sin contemplaciones y en todo su alcance. Espero que todos los compañeros respeten esta directriz que es el deseo de todos los populares.”, expresó el Dalmau Santiago.

“Finalmente, el mediador designado tiene un término de diez (10) días para rendir su informe y recomendaciones. En el caso de que la mediación resulte en un acuerdo de las partes, así se informará”, concluyó el Presidente del PPD.

Durante el día de hoy el representante y candidato a la alcaldía de Guayama, Luis “Narmito” Ortiz dijo en entrevista radial que aunque no lo puede probar el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez está vinculado al narcotráfico y a otras actividades ilegales.

Las expresiones vienen luego de que el alcalde de Arecibo indicara que el representante tiene terrenos en los controversiales de la Bahía Jobos en Salinas.