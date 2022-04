Cámara de Representantes aprueba proyecto que eliminaría las multas de AutoExpreso

En momentos que el sistema de AutoExpreso continúa secuestrado por un ciberataque a su operador, Professional Account Management (PAM), la Cámara de Representantes aprobó hoy el proyecto de ley que eliminaría cualquier multa que se haya registrado entre el 1 de julio y el día que reciba la firma del gobernador para convertirla en Ley.

La medida sustitutiva a los Proyectos de la Cámara 863 y 811 aprobada en la Cámara, entre otras cosas, aumenta a 15 días el término para recargar sin que conlleve una multa de $15. De igual manera, si un conductor comete varias infracciones en un día, solo deberá pagar $15 cada 24 horas.

“Con esta ley no se afectan los recaudos por concepto de pago por peaje y por el uso de las autopistas; minimizamos el impacto al bolsillo del ciudadano al ofrecerle una mayor oportunidad para que esté en cumplimiento con el pago de peajes; y le facilitamos al usuario un periodo de recarga sin penalidades más a tono con la realidad económica del puertorriqueño”, expresa la medida.

No obstante, al momento se desconoce cuándo el servicio de AutoExpreso recuperará sus funciones. El director de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González, indicó que no hay una fecha determinada para corregir el problema que mantiene paralizado el servicio desde el pasado 16 de abril. De igual manera, indicó que los “hackers” le están solicitando dinero para liberar el sistema, pero no quiso precisar a cuánto asciende el monto por tratarse de una investigación en curso.

En tanto, indicó que los datos de los conductores que mantienen sus tarjetas de crédito para depósito directo no se han visto afectada. Recalcó que el sistema sigue registrando los conductores cada vez que pasan por las plazas de peaje y que posteriormente dará a conocer el proceso para cobrarlos.