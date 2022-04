Aunque no lo puede probar, “Narmito” dice que alcalde de Arecibo “tira drogas”

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) y candidato a la alcaldía de Guayama, Luis “Narmito” Ortiz, lanzó más ataques contra el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Ortiz, luego de que este también lo acusara de tener un terreno en el barrio Las Mareas en Salinas.

Ortiz acusó al alcalde de Arecibo de ser “bolitero, tira droga y lava dinero” aunque aceptó que no tiene cómo probar esto.

“Yo he escuchado y no tengo evidencia para poder sustentarlo pero yo he escuchado que sí es bolitero, que sí vende drogas, que sí lava dinero, yo no puedo afirmar aquí, pero lo he escuchado”, expresó el representante en entrevista con WKAQ 580.

La controversia entre ambos miembros del PPD comenzó cuando el alcalde de Arecibo aseguró que este tiene una propiedad en los controversiales terrenos de Las Mareas en Salinas. Posteriormente, la también candidata a la alcaldía de Guayama, Kia Rosario, aseguró en una declaración jurada que este tiene la propiedad y que la persiguió.

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, informó el martes, que los aspirantes a alcalde de Guayama, Obrain Vázquez, Luis Ortiz Lugo y Kia Rosario, serán certificados para la elección especial del 7 de mayo donde se llenará la vacante dejada por el exalcalde Eduardo Cintrón.

Cruz Burgos, informó en comunicación escrita, que la comisión calificadora a la que había referido a la aspirante Kia Rosario, por motivos de aclarar su domicilio electoral, se reunió en audiencia con la aspirante ayer y en votación de 6-2 decidieron recomendar su certificación.

En el caso de las querellas sometidas contra los aspirantes Ortiz Lugo y Vázquez, este informó que ambas fueron desestimadas luego de la evaluación realizada por el oficial examinador, el exjuez Pierre Vivoni. De este modo, el PPD continúa los preparativos de la elección que se realizará el sábado 7 de mayo y procederá al sorteo de posiciones en la papeleta durante el día de hoy.