Mujer narra ataque en el que fue amordazada en el patio de su residencia

La mujer, de 34 años, que fue amordazada ayer, sábado, narró cómo un hombre la atacó en el patio de su casa en Brisas de Tortuguero en Vega Baja.

La perjudicada estaba sola en su residencia cuando ocurrió el incidente. Según Telenoticias, la mujer escuchó a su cabra y a los perros que tiene de mascota agitados por lo que salió al patio. Posteriormente, puso a la cabra en una jaula y, al virarse, se topó con un sujeto que tenía una máscara.

“Cuando me volteo, esta persona me ataca, me tira al piso. Le dije que si quería la cadena, que valía dinero, que se la llevara. Me dijo que no le interesaba, que él lo que quería era hacerme daño, porque era un loco”, contó la mujer en entrevista con Telenoticias.

El hombre la amordazó de pies y manos, y luego le cubrió la boca utilizando cinta adhesiva.

La residente de Vega Baja recibió asistencia médica, luego que fue asistida por su hijo y esposo cuando llegaron a la casa de una actividad. Sin embargo, no supo decir cuánto tiempo estuvo aturdida en el patio de su residencia.