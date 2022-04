De visita en la Isla representantes del Departamento de Comercio estadounidense

Build Back Better Regional Challenge Coalition Roundtable se celebra en Puerto Rico con representantes del gobierno federal

El subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Don Graves y la subsecretaria de la Administración de Desarrollo Económico (EDA, por sus siglas en inglés), Alejandra Castillo, se reunieron en el Jardín Botánico Sur en Río Piedras, para participar en la mesa redonda Build Back Better Regional Challenge, organizada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Del evento que se realizó como parte de los esfuerzos para estimular el desarrollo económico en diferentes regiones de la Isla, participaron también a representantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), funcionarios gubernamentales y organizaciones relacionadas con el sector de las biociencias.

Según explicó el secretario del DDEC, Manuel Cidre, la visita de la EDA se realiza después de que la propuesta de la Coalición de Puerto Rico avanzará a la segunda fase, donde sólo una de 60 propuestas será seleccionada.

“Los funcionarios de EDA querían tener la oportunidad de recopilar información de los miembros de la Coalición y de otras partes regionales interesadas, y escuchar directamente a miembros de la comunidad sobre lo que necesitan para reconstruir mejor e impulsar el desarrollo económico regional. Están visitando diferentes regiones que son finalistas del Build Back Better Regional Challenge y Puerto Rico es una de ellas. Estamos orgullosos y agradecidos de que hayan podido llegar aquí”, expresó Cidre.

“Puerto Rico y lo más de tres millones de americanos que viven allí son una pieza esencial del mosaico diverso que conforma nuestra nación y mantiene nuestra economía avanzando en el siglo XXI. Gracias al Plan de Rescate Americano del presidente Biden, los programas de EDA están ayudando a esta hermosa comunidad isleña a reconstruirse mejor de la pandemia, al tiempo que mejoran la competitividad de EE. UU. en el escenario global y abordan algunos de los mayores desafíos de nuestro país aquí en casa”, dijo el subsecretario de Comercio, Don Graves. “El innovador Build Back Better Regional Challenge, la marca de los programas ARP de EDA, y del cual Puerto Rico es ganador de la Fase 1, se esfuerza por aprovechar este impulso a través de una estrecha cooperación con nuestros socios regionales para expandir y escalar nuevos sectores industriales y transformar las economías locales en todo el país”.

“El Build Back Better Regional Challenge está ayudando a impulsar el desarrollo económico transformador basado en el lugar, orientado a grupos aquí en Puerto Rico y en toda nuestra nación”, dijo la subsecretaria de Comercio para Desarrollo Económico, Alejandra Castillo. “Nos sentimos honrados de visitar y escuchar cómo se formó la coalición y podría servir como modelo para fututas colaboraciones”.

Mientras, la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarria, señaló que la visita del componente económico federal y local al Centro de Investigación en Ciencias Moleculares “es una confirmación del rol principal que tiene la Universidad de Puerto Rico como eje del desarrollo económico del país. Confiamos que el resultado de esta visita sea el inicio de una alianza de colaboración que genere iniciativas sostenibles de desarrollo para nuestro país. Es imperativo que todos los sectores involucrados en el futuro de las ciencias y la tecnología, así como en el desarrollo económico de la Isla, unamos esfuerzos por el bien del Puerto Rico de hoy y de las futuras generaciones”.

Cidre explicó que los principales temas discutidos en la mesa redonda estuvieron relacionados con los esfuerzos de la Coalición, después de que su propuesta para construir mejor fuera seleccionada en diciembre pasado como uno de los 60 finalistas. También, Compartieron impresiones sobre cómo reconstruir mejor en Puerto Rico, las lecciones aprendidas al trabajar la propuesta para el Build Back Better Challenge y la visión para futuras inversiones de EDA, entre otros temas.

La propuesta de Puerto Rico incluye proyectos destinados a mover la manufactura hacia un sector más sofisticado y avanzado, con un fuerte ecosistema de descubrimiento de medicamentos y productos, así como un fuerte sector logístico. Es un esfuerzo colaborativo entre InvestPR, la Autoridad de Puertos, MSRC, Science Trust y ALMMII / LIFT. La subvención de la EDA es parte del Plan de Rescate Americano para ayudar a las comunidades (rurales, costeras y metropolitanas) a desarrollar economías locales resilientes.

La Administración de Desarrollo Económico (EDA) del Departamento de Comercio de EE.UU, seleccionó al azar 13 sitios para celebrar “Conversatorios de Coalición” en abril y mayo de 2022 para obtener más información sobre cómo las coaliciones regionales se unen para desarrollar estrategias para fortalecer sus economías regionales. Las conversaciones se realizan con los finalistas del Build Back Better Regional Challenge (BBBRC) de la EDA, el programa principal del Plan de Rescate Americano de la agencia. Sin embargo, estos conversatorios no tendrán en cuenta el proceso de revisión de méritos competitivos de (BBBRC), que está en curso y no está relacionado a los “Conversatorios de Coalición”.

La semana pasada Cidre acudió a La Fortaleza para participar de una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi y funcionarios federales de la Administración Biden relacionados al desarrollo económico, entre ellos la directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Julie Chávez, el subsecretario de Comercio, Don Graves y la subsecretaria de Comercio para Desarrollo Económico de los Estados Unidos, Alejandra Castillo.

Otros participantes en la mesa redonda fueron Lucy Crespo, CEO del Science, Technology & Research Trust (PRSTRT) de Puerto Rico; David Gulley, director de la Oficina de Transferencia de Tecnología del PRSTRT; Eduardo Nicolau, director ejecutivo interino del MSRC; Ubaldo Córdova, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Académicos e Investigación de la UPR; Joel Piza, director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico; John Bozek, director de Investigación y Estrategia de Invest Puerto Rico; Humberto Mercader, subsecretario adjunto de Sectores Estratégicos del DDEC; y Víctor Claudio, CFO de ALMMII/LIFT.