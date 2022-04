Candidata a alcaldía de Guayama asegura bajo declaración jurada que representante “Narmito” Ortiz tiene terreno en Las Mareas

La candidata a la alcaldía de Guayama, Kia Rosario, bajo declaración jurada indicó que el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis R. “Narmito” Ortiz Lugo, quien también aspira a convertirse en alcalde del municipio, tiene un terreno en el área de Las Mareas.

En la declaración jurada, Rosario explicó que, para la fecha del 11 de abril de 2021, un compañero le comentó que su padrino le había solicitado que trabajara un terreno en el área de Las Mareas. Rosario se comprometió a llevarle desayuno y, al llegar al lugar, el compañero le indicó que el solar era de su padrino “Narmito” Ortiz Lugo.

“Al momento todavía está registrado en mi teléfono el pin que me envió y la foto que le saqué a mi compañero trabajando el solar que me informó era de su padrino Narmito”, lee la declaración jurada

La candidata, además, dijo que fue perseguida por “Narmito” Ortiz Lugo, tras entregar otra declaración jurada sobre su residencia en la sede del PPD, y que tiene vídeos y fotos del suceso de ser solicitadas.

“De regreso a Guayama, mi asistente me indica que detrás de nosotras venía una pick up Ford que por sus maniobras daba la impresión de que nos estaba persiguiendo por un largo trecho de la autopista”, lee el escrito. “Procedía a dejar a mi asistente en mi casa, ya que estaba bien nerviosa, y fui un momento a la iglesia y a par de minutos me llama con un ataque de llanto, ya que se percató que el Sr. Narmito se había bajado de su vehículo y estaba frente al portón mirando los alrededores de mi casa”, continúa.

El representante había negado el pasado lunes, 18 de abril, ser dueño de un terreno o propiedad dentro de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas. Además, “Narmito” Ortiz Lugo negó haber tramitado alguna conexión de agua para la zona en controversia mientras ocupaba un cargo gerencial en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la región de Guayama.

Ortiz Lugo indicó que está dispuesto a presentar una declaración jurada sobre que no tiene terrenos o propiedad en la reserva y que no tuvo nada que ver con los contadores ilegales.