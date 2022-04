VIDEO: Mujer que fue arrestada por robo de auto se queja de que no le dieron comida en la cárcel

Una mujer que fue ingresada a prisión con cargos de hurto y ‘carjacking’ fue captada en cámara quejándose del trato que le dio la policía mientras estaba detenida.

“Me tratan mal, por portarme mal ni me prenden el aire, me meten en el carro, me dicen que me tengo que callar, me dicen gorda cab..., fea, me tratan bien mal, pueden chequear, me dan miren mis manos, he estado esposada todo el día con las mano s atrás, no me dan break de ponerlas al frente ni porque tengo el brazo fracturado”, expresó mientras era llevada por un policía.

“Ni comida les dan a uno”, concluyó.

En el informe de la policía se indica que el incidente por el cual fue arrestada ocurrió el pasado 11 de abril en Santurce.

Según el reporte de la Policía, Shannel Colón Ponce, de 23 años y vecina de San Juan se robó un Acura TL, del año 2004 y color blanco, que la dueña dejó encendido frente a la puerta del garaje PUMA, de la calle Degetau en Santurce.

La jueza Brenda Sala Rivera, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto y le impuso una fianza de 10 mil dólares que no prestó.

Fue ingresada en el Cárcel de Bayamón.