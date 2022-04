Nino Correa dice no hay brote de COVID-19 en el NMEAD

El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, aseguró hoy, viernes, que no existe un brote de coronavirus en las oficinas de NMEAD, contrario a lo que expresó la presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME), Liz Colón Alicea.

“En el NMEAD a nivel central, no hay brote de COVID-19, contrario a lo que ha salido a relucir. Al momento, tenemos cinco empleados contagiados con el virus, mas fue durante el receso de Semana Santa y no han ido a la oficina teniendo un diagnóstico positivo. No obstante, a nivel del NMEAD se hicieron las gestiones para que este fin de semana se proceda con la limpieza e higienización del Negociado por prevención, como se hace regularmente. En el NMEAD tomamos las medidas para evitar el contagio y poder continuar proveyendo el servicio que nuestra ciudadanía conoce y merece”, indicó en declaraciones escritas el comisionado.

Colón Alicea había informado que había un brote del virus afectando a funcionarios de la oficina central y las regionales del NMEAD. La presidenta expresó preocupación ante el alarmante aumento de estos casos “y la forma en la que la administración ignora este asunto, mostrando poco o ningún interés en atenderlo”.

Indicó, además, que no se habían tomado las medidas necesarias de acuerdo con los protocolos establecidos por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) o las recomendaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico.