Delegación PNP en la Cámara exige al Congreso que apruebe al Seguro Social Suplementario

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, presentará legislación para pedirle al Congreso que apruebe los beneficios del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) luego de que el Tribunal Supremo federal concluyera que se puede excluir a los puertorriqueños residentes en la isla.

Según indicó el portavoz de la minoría, Carlos ‘Johnny’ Méndez también realizarán gestiones de contacto con Congresistas de estados cruciales para la contienda por la Presidencia de la nación en el 2024, incluyendo Florida, Georgia, Virginia y Maryland, entre otros.

“El asunto del SSI uno de derechos civiles el cual recalca, nuevamente, la disparidad de nuestra condición colonial. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nuestra nación, en contra de extender este beneficio a nuestra gente es un afronte a los derechos de los ciudadanos americanos. Ante esto, nuestra delegación estará radicando una Resolución Concurrente exigiendo al Congreso legislar para extender este beneficio a la Isla”, señaló Méndez Núñez.

“¿Quiénes se benefician más con la entrada del SSI en Puerto Rico? Sencillo, las personas con necesidades especiales; los más vulnerables. Puerto Rico podría recibir hasta $1,950 millones anuales, según un informe suscrito por la Oficina de Contraloría General (GAO), y publicado en el 2014. El GAO estimó que, si Puerto Rico fuera un estado, sobre 360,000 residentes en la Isla calificarían para pagos de SSI. Eso es lo que el Congreso apruebe. El compañero José Aponte había radicado una resolución similar y la que nosotros va en esa línea, pero para exigir a este y al próximo Congreso que empieza en enero de 2023, la aprobación de este programa”, señaló el expresidente cameral.

“Reitero que el SSI es una ayuda necesaria tras el impacto de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, los terremotos del 2020 y la actual pandemia del virus del COVID-19. Se estima que existen alrededor de unas 950,000 personas con necesidades especiales, muchas de las cuales calificarían para algún tipo de beneficio con este programa. El SSI proveería una línea de asistencia adicional a los más necesitados. Es algo justo que no se le puede negar a los ciudadanos americanos por ser residentes del territorio de Puerto Rico”, añadió el Portavoz novoprogresista.

“Como Presidente de la Cámara de Representantes abogue el cuatrienio pasado (2017 a 2020) ante el Congreso para que extendiera a Puerto Rico los beneficios del programa SSI. En el 2017 enviamos comunicaciones oficiales al entonces ‘Speaker’ de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, así como al portavoz de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, solicitando la inclusión de la Isla en este programa vital. Hoy vamos a hacer lo mismo”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el caso de Vaello-Madero que generó debate sobre si los puertorriqueños eran discriminados por no recibir el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI).

La decisión contó con el voto de ocho de los nueve jueces del Supremo, siendo la jueza Sonia Sotomayor la única que votó en contra.

En el resumen de la decisión se destaca que: “La Constitución no requiere que el Congreso extienda los beneficios de SSI a los residentes de Puerto Rico. En Califano v. Torres, 435 U. S. 1, y Harris v. Rosario, 446 U. S. 651, la Corte aplicó la prueba de base racional deferente para confirmar la decisión del Congreso de no extender ciertos beneficios federales a Puerto Rico, señalando que debido a que el Congreso decidió tratar a los residentes de Puerto Rico a diferencia de los residentes de los Estados Unidos para propósitos de las leyes contributivas, podría hacer lo mismo para los programas de beneficios. Esos dos precedentes dictan el resultado aquí. La decisión del Congreso de eximir a los residentes de Puerto Rico de la mayoría de los impuestos federales sobre ingresos, donaciones, sucesiones e impuestos indirectos brinda una base racional para distinguir de manera similar a los residentes de Puerto Rico de los residentes de los estados a los fines del programa de beneficios de SSI. La posición contraria de Vaello Madero traería consecuencias potencialmente de gran alcance, con serias implicaciones para el pueblo puertorriqueño y la economía puertorriqueña. La Constitución no requiere ese resultado extremo”.