Senado atiende medida para enmendar Reforma Laboral

En aras de conseguir justicia laboral para la clase trabajadora del País, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Ana Irma Rivera Lassén, llevó a cabo una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1244 que propone enmendar la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral mejor conocida como la Reforma Laboral.

“Ciertamente los trabajadores y trabajadoras están vivos y respirando a pesar de las condiciones de empleo muy malas, y hacen todo el esfuerzo posible por dar lo mejor de si… Y la legislación laboral en muchas ocasiones es mantener vivas a las personas y que sigan respirando”, enfatizó Rivera Lassén.

Para indagar sobre esta medida la Comisión citó a deponer a varias agencias gubernamentales, organizaciones laborales y sindicales, así como abogados sobre el derecho laboral.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) resaltó en su ponencia que “es importante aclarar que la solicitud [para solicitar un cambio de horario, la cantidad de horas o el lugar donde deba realizar su trabajo] únicamente puede ser por escrito, tal cual consta actualmente en la Ley 379 y las enmiendas en sala que se realizaron en la Cámara de Representantes”.

Asimismo, el DTRH concluyó en su ponencia que “respalda la aprobación del PC1244, según el texto aprobado por la Cámara de Representantes, tomado en consideración el señalamiento que realizamos anteriormente sobre el error legislativo que debe ser atendido. Entendemos que el proyecto le brinda una protección abarcadora a la clase trabajadora y cumple el propósito de crear mejores condiciones de empleo… Nos reservamos el aval a cambios sustantivos que se realicen al texto aprobado en la Cámara de Representantes”.

Rivera Lassén le preguntó a la procuradora del Trabajo, Naihomy Álamo, cuáles son los elementos beneficiosos para los trabajadores y trabajadoras que hay en el PC1244.

“De los más notorios es la acumulación para las personas que trabajen menos de 115 horas. Sabemos que previo a la Ley 4 acumulaban únicamente aquellas personas que trabajaban al menos 115 horas y con la Ley 4 se aumentó a 130 horas y [en este proyecto] se reduce a 115 horas, y también establece un esquema de acumulación para aquellas personas que trabajan menos de 115 horas, pero al menos 20 horas en cada semana del mes”, respondió Álamo. “También vemos el restablecimiento de lo que se consideran horas extras, aquellas horas que se trabajen en exceso de 8 en un periodo de 24 horas”, añadió la procuradora.

Álamo también resaltó que se reincorporan las 700 horas de trabajo para tener derecho al bono de Navidad y expresó que “apoyaría un esquema de que sean 700 horas para todos los trabajadores [por igual]”.

La senadora Rivera Lassén, le preguntó, además, cuál es la posición del Departamento sobre la paga doble a los estudiantes. “Expresamos nuestras reservas a que se establecieran nuevas categorías de empleados, obviamente, esta categoría de empleado estudiante no es algo que se contempla en la legislación laboral en Puerto Rico. Aunque entendemos que se escucha bonito y puede sonar beneficioso, podría tener un efecto negativo en la contratación”, respondió la deponente, al tiempo que enfatizó que “en cuanto esas disposiciones se estableció darle un alivio y una excepción a las PYMES, así que apoyamos el texto que consta actualmente en el proyecto [PC1244] sobre esa disposición de la paga doble”.

Durante la audiencia pública estuvieron presentes los licenciados Carlos Mondríguez Torres, Ruy Delgado Zayas, Félix Bartolomei y Víctor Bermúdez Pérez, quienes recomendaron varias enmiendas a la pieza legislativa y abogaron por el restablecimiento de todos los derechos a los trabajadores y trabajadoras como estaba antes de la Ley 4-2017.

Rivera Lassén cuestionó a los licenciados sobre qué aspectos beneficiosos existen en el PC1244 y estos mencionaron la restitución de las vacaciones, la enmienda al Artículo 2.12, que tiene que ver con la contratación, la presunción del Artículo 11 de la Ley 80 que se va a restablecer con esta medida, entre otras disposiciones.

Por su parte, la senadora de la Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón expresó que “estamos en el mismo lugar… Reconociendo que hay unos elementos en este proyecto que pueden ser menos dañinos y más favorables que la Ley vigente [para los trabajadores y trabajadoras], a mí no me satisface la idea del lobo, un pelo. Sobre todo, cuando uno de los pecados capitales en la política es no saber mantener la palabra”.

Santiago Negrón preguntó al panel de licenciados sobre el periodo de descanso para consumir alimentos, argumentando que pudiera darse el caso de que en un periodo de 12 horas trabajadas el empleado tenga un solo periodo de alimento; a lo que respondieron que así está en la Ley 4, “no cambia y se quedaría igual”.

Por el contrario, las organizaciones como la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); el Centro Unido de Detallistas (CUD); la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico, no favorecieron el PC 1244 y solicitaron no se le de paso a la medida. Las organizaciones, además, resaltaron varios aspectos que les preocupan en la legislación entre ellos: la reducción del término del periodo probatorio; acumulación de licencia por vacaciones y enfermedad; el bono de Navidad; la eliminación del tope de la mesada bajo la Ley 80; y aumento en el término prescriptivo; entre otros.

En su ponencia, el presidente de ASORE, Mateo Cidre, expuso que “este proyecto contiene disposiciones de gran impacto económico para el sector privado e incide sobre los empleos a tiempo parcial. Su aprobación abonaría a la dura carga que representa crear y mantener negocios en Puerto Rico. El escenario es de incertidumbre económica y ello no provee un ambiente propicio para añadir el costo que le representará a las empresas que operan en Puerto Rico, otro cambio en la legislación laboral”. Ante dicho argumento de ASORE, cabe destacar que las demás organizaciones respaldaron la misma y sus memoriales explicativos fueron dirigidos en los mismos términos.

La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado subrayó que las organizaciones que quieran expresarse sobre el PC1244 tendrán un término de cinco días laborales para que sometan sus opiniones puntuales sobre la medida.