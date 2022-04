Representante del PPD no descarta salirse del partido y aspirar de manera independiente

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Raúl Torres, no descartó salir de su partido para el año 2024 y correr a un escaño de manera independiente para la Cámara de Representantes.

El legislador que lleva desde el año 2001 como representante del Distrito 2 de San Juan, apoya la iniciativa del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández de eliminar las figuras de presidente y vicepresidente del PPD para que seas reemplazadas por un Comité Ejecutivo a lo que ha llamado un “pacto de paz”.

Torres añadió que si no hay “cambios sustantivos” en el PPD estaría analizando la opción de correr a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes de manera independiente.

“Si no veo que hay unos movimiento claros a corregir esos errores de comunicación y de inclusión de todo el mundo, dentro de una agenda grande de país pues no me quedaría más remedio que correr independiente o no correr en unas próximas elecciones”, expresó en entrevista radial con WAPA Radio.

Luis Raúl Torres tiene un amplio apoyo del electorado en su distrito en gran parte por la comunidad de la Congregación Mita que reside en el precinto 2 de San Juan.

El legislador ha sido una de las voces más fuertes en contra del contrato de LUMA Energy en Puerto Rico.