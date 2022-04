La Legislatura pierde el tiempo intentando cancelar el contrato de Luma, dice el gobernador

El intento de la Legislatura para cancelar el contrato de Luma Energy será infructuoso, pues el gobernador Pedro Pierluisi reiteró hoy su apoyo al trabajo del consorcio y catalogó como un gesto “para las gradas” la resolución conjunta aprobada ayer en la Cámara de Representantes.

“No he visto la resolución como tal, pero es que aquí algunos lo que hacen es hablarle a las gradas y tomar decisiones porque, quizás, le caigan bien a un sector de la población. Pero eso no es una manera responsable de reaccionar a lo que ocurrió. Hace tres semanas nadie estaba hablando de Luma, prácticamente nadie. Teníamos el servicio estable, era ínfima la cantidad de abonados que no tenían el servicio y en gran parte de las métricas había mejoría. Ahora el tema ha resurgido por razones obvias. Tuvimos ese gran apagón y obviamente eso genera molestias”, dijo Pierluisi, en referencia a la interrupción total del servicio que se registró en la noche del 6 de abril.

“Algunos ya desde antes siempre han estado ensañados contra esta entidad y retomaron esa agenda”, insistió el primer ejecutivo.

La Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 315 busca ordenar a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que notifiquen a Luma Energy que debido al “incumplimiento de varias cláusulas contractuales”, el contrato de privatización del sistema eléctrico sería cancelado en 60 días.

Asimismo, se dispone en la medida, que contó con 29 votos a favor y 16 en contra en la sesión de ayer, que la AEE retome el control de las operaciones de transmisión y distribución tan pronto se concrete la salida de Luma Energy y se convierta en el patrón sucesor de los empleados de la compañía que “considere necesarios”.

Para Pierluisi, dar paso a la cancelación del acuerdo con Luma Energy –con vigencia de 15 años– provocaría un “descalabro por meses, si no años”.

“Esto no es como que tú puedes cancelar ese contrato de un día para otro y entonces cambiar toda la gerencia y el personal que está atendiendo el área de transmisión y distribución de energía de Puerto Rico. Realmente me llama la atención cómo la política se torna tan pequeña y hasta cierto punto tan irresponsable”, sostuvo el gobernador tras participar de la inauguración de una fábrica de embotellamiento de agua en Las Piedras.

Todos los representantes del Partido Nuevo Progresista que votaron sobre la RCC 315 se opusieron a su aprobación, con la excepción de Lourdes Ramos, quien se abstuvo por ser empleada de carrera de la AEE.

Cerrada la puerta a enmiendas

Pierluisi, a preguntas de Metro, subrayó que la conclusión de un comité de La Fortaleza, que presidió la secretaria de la Gobernación, Noelia García, fue que el acuerdo de privatización no requería enmiendas y “eso no ha cambiado”.

“Es básico que cuando tienes un contrato firmado y aprobado para enmendarlo hay que negociar la enmienda para comenzar y eso no es como que una parte se la puede imponer a la otra, así no funciona. Numero dos, este contrato por su naturaleza cualquier enmienda al mismo tiene que ser avalada por la Junta de Supervisión Fiscal y por el Negociado de Energía”, dijo el mandatario.

“Lo que no queremos es que ese tipo de apagón vuelva a ocurrir y tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para que no ocurra”, añadió.

Tanto el Negociado de Energía como Luma Energy comisionaron sendas investigaciones para determinar las causas del apagón general ocurrido a inicios de mes.

En el caso de Luma Energy, la contratación de la empresa Exponent, liderada por el ingeniero Richard Brown, ha recibido críticas porque el experto, entre 2006 y 2012, fue miembro fundador y alto ejecutivo de Quanta Technology, una de las empresas matrices del consorcio energético.