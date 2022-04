Bajo análisis continuidad del Comité PARE y emergencia por violencia de género

La continuidad del estado de emergencia por violencia de género y, por ende, del Comité PARE que se creó a la luz del decreto, no está garantizada más allá del 30 de junio, reconoció el gobernador Pedro Pierluisi.

El 30 de junio es la fecha en que vence la vigencia de la Orden Ejecutiva 2020-13, si bien es “prorrogable por el gobernador a petición del Comité PARE”.

“Lo que he pedido a mi equipo de trabajo, y particularmente a la fiscal Ileana Espada (oficial de cumplimiento del Comité PARE), es que me den un informe de todas las tareas pendientes (y) las que todavía no se han completado para entonces decidir, entre otras cosas, si se mantiene la declaración de emergencia, si se mantiene el Comité PARE, según está constituido actualmente”, comentó hoy el primer ejecutivo en un encuentro con la prensa.

El Comité PARE está compuesto por unas 11 entidades gubernamentales, así como por representantes de cinco organizaciones dedicadas a la lucha contra la violencia de género y miembros de la academia y medios de comunicación.

La orden ejecutiva, en su parte dispositiva, identificó 18 objetivos que debían materializarse a través del Comité PARE, como la evaluación de protocolos de respuesta a la violencia de género, análisis de leyes y legislación propuesta, recomendación de estrategias de política pública y la conceptualización de campañas de educación y orientación.

Asimismo, la orden ejecutiva declaró que la administración de Pierluisi estaba comprometida con el desarrollo de un currículo de perspectiva de género, un objetivo que aún el Departamento de Educación –una de las agencias integrantes del Comité PARE– no ha implementado y ha recibido oposición de sectores conservadores y fundamentalistas religiosos.

“Esas decisiones yo las voy a tomar tan pronto me informen qué está pendiente, y entonces yo determinar que, por ejemplo, si se justifica mantener la emergencia o si se se justifica el mantener el comité como está constituido”, dijo el primer ejecutivo.

En un informe actualizado hasta el 11 de marzo, el Observatorio de Equidad de Género (OEG) recopiló un total de 12 feminicidios, luego de que el 2021 cerrara con 53. La metodología empleada por el OEG difiere de la que utiliza la Policía para registrar las estadísticas, pues en pasados días la Uniformada catalogó a María Julia Febus, de 37 años, como la quinta víctima fatal por violencia machista en lo que va de año.

El esposo de Febus, Víctor Rivera Vázquez, de 47 años, confesó a la Policía el asesinato de la mujer, ocurrido el pasado sábado en Toa Baja.