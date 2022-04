Policía no conoce si hay casos de narcotráfico en Bahía Jobos

El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa dijo el martes que, al momento, no le consta que exista actividad de narcotráfico en la zona de la Bahía Estuarina de Jobos en Salinas.

No obstante, hizo hincapié en que la ciudadanía denuncie de manera confidencial cualquier información que pueda ayudarles a investigar.

“Desde que hemos sabido de la situación de la Bahía de Jobos, hemos indagado en la situación que se lleva a cabo allí. No obstante, no nos consta de que haya surgido ningún tipo de, investigación que sea por narcotráfico. No obstante, hacemos un llamado a todos los que residen cercano allí, al área, que llamen al 787.343.2020 y confidencial mente se atenderá toda la información que se reciba y nos brinde una guía para nosotros continuar partiendo con esta investigación”, dijo el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

Cuestionado sobre si la Policía intervendrá en el desalojo de esa comunidad, López Figueroa sostuvo que: “vamos a hacer lo que sea necesario en ley en su momento, verdad, que todas las agencias trabajamos en conjunto para hacer cumplir la ley. Ese es el trabajo de la Policía de Puerto Rico y es como estamos haciendo”.

Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández recordó que ordenó una investigación de manera criminal en la Bahía de Jobos.

“Hace unas semanas ordené una investigación de manera criminal en la Bahía de Jobos. Sobre eso no ha habido controversia, estamos claros”, dijo al asegurar que requerirá el tiempo necesario hasta culminar dicha investigación.

De paso, no mencionó para cuándo se llevará a cabo el desalojo total de la Bahía de Jobos. Expuso que su meta es “lograr convicciones”.

“Vamos a evaluar y vamos a ir detrás de aquellas personas que cometieron delitos”, dijo Emanuelli Hernández.

Las expresiones del componente de seguridad del gobierno, junto a las agencias federales, se dieron luego de sostener una reunión con el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia en la Mansión Ejecutiva.

“Convoqué al componente de seguridad pública que incluye todas las agencias del ley y orden del gobierno estatal y federal para recibir una actualización de las iniciativas en las que colaboramos. El trabajo en equipo es clave para poder brindarle mayor seguridad a nuestro pueblo”, escribió el mandatario en sus redes sociales.