Ingeniero reclutado para análisis independiente del apagón fue vicepresidente de Quanta, matriz de Luma Energy

El ingeniero reclutado por Luma Energy para liderar la investigación independiente sobre el apagón del pasado 6 de abril fue uno de los miembros fundadores y ocupó un cargo ejecutivo, hasta hace alrededor de una década, en Quanta Technology, una de las empresas matrices del consorcio que desde el pasado año opera la red de transmisión y distribución en Puerto Rico.

Hoy, en una conferencia de prensa, el presidente de Luma Energy, Wayne Stensby, se concentró en destacar las credenciales del ingeniero Richard Brown y su compañía, Exponent, al insistir que los vínculos del experto con Quanta no comprometen la independencia que se pretende con el análisis que, en última instancia, busca brindar mayor confiabilidad al sistema energético de Puerto Rico.

Aunque el contrato otorgado a Exponent deberá ser registrado ante la Oficina del Contralor –y por ende se hará público su contenido–, Stensby y los demás ejecutivos de Luma Energy rechazaron ofrecer hoy detalles sobre el término de vigencia y la cuantía del acuerdo.

“Es cierto que hace más de una década (Brown) hizo trabajos para Quanta Technology. Él no ha trabajado con Quanta Technology en los últimos 10 años, así que no creemos que haya algún conflicto. Estamos orgullosos y somos afortunados de contar con su pericia y creo que esa es la parte importante de la conversación. El valor exacto del contrato no creo que sea el tema de la conversación, creo que lo importante es conseguir la pericia adecuada y el trabajo en detalle para asegurar que llegamos al fondo del asunto”, expresó Stensby.

Más adelante, el principal oficial ejecutivo de Luma Energy planteó que la industria eléctrica en los Estados Unidos es “relativamente pequeña”.

“Hay un alto número de personas que trabajaron para Quanta Technology hace más de 10 años. No es un hecho relevante a su pericia o credibilidad y no hay conflicto alguno”, recalcó Stensby.

El reclutamiento de Brown y Exponent fue revelado por Luma Energy en el informe de actualización que entregó anoche al Negociado de Energía, como parte de los requerimientos que le hizo el ente regulador en relación al evento del 6 de abril que dejó sin servicio a todos los clientes en el país, algunos de los cuales estuvieron casi cuatro días sin electricidad.

En el documento, de 30 páginas, se indica que Brown es “reconocido internacionalmente” por su pericia en temas de confiabilidad energética y su trabajo investigando interrupciones de servicio a mayor escala e identificando las “causas raíz” de los eventos.

Asimismo, se destaca que en 2020 el Negociado de Energía contrató a Brown para que analizara el apagón que ocurrió el 28 de julio de ese año.

En el informe no se precisa que, entre julio de 2006 y febrero de 2012, Brown fungió como vicepresidente sénior de Operaciones en Quanta Technology, empresa que ayudó a fundar, según se recoge en el perfil de LinkedIn del ingeniero eléctrico, quien cuenta con un doctorado en ese campo de la Universidad de Washington.

Mario Hurtado, principal oficial de Asuntos Regulatorios de Luma Energy, sostuvo que las contrataciones relacionadas con las investigaciones a raíz del más reciente apagón general se sufragan mediante la tarifa base que se incluye en la factura eléctrica, que la empresa ha prometido se mantendrá estable al menos hasta 2024. Por lo tanto, aseguró que los costos incurridos no se pasarán a los consumidores.

“Este contrato es de tiempo y materiales, porque el alcance total se tiene que definir según la evidencia que se recoja y el trabajo que todavía se tiene que definir. Eso es típico”, dijo Hurtado.

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, puntualizó en la rueda de prensa que la corporación pública no intervino en la selección de Brown y Exponent, pero añadió que confía en el resumé y la “integridad profesional” del ingeniero para cumplir con la función que se le delegó.

Multiplicidad de estudios

La investigación en manos de Exponent es solo una de, al menos, tres análisis que Luma Energy comisionará como consecuencia del apagón.

Anteriormente, el consorcio había anunciado que el National Electric Energy Testing, Research & Applications Center (NEETRAC), adscrito a la Universidad de Georgia Tech, haría el análisis forense del cortacircuito que explotó en la subestación de la central Costa Sur, desatando la interrupción del servicio.

Además, en el informe sometido anoche al Negociado de Energía, se explicó que se llevaría a cabo un “Análisis de Sistema Dinámico” para entender en mayor detalle la manera en que las distintas partes del sistema eléctrico reaccionan a determinadas condiciones o eventos.

Según Shay Bahramirad, vicepresidenta de Ingeniería de Luma Energy, el sistema eléctrico de Puerto Rico “nunca” ha sido objeto del tipo de estudio que se espera realizar.

“El desempeño del modelo dinámico, al compararse con las medidas reales del sistema en dos eventos (apagones) previos, probó ser impreciso y no provee confiabilidad para determinar el comportamiento futuro del sistema o para diseñar medidas apropiadas de mitigación”, lee el informe.

En la rueda de prensa, Bahramirad señaló que el consorcio ya cuenta con un alcance de trabajo definido para el Análisis de Sistema Dinámico, así como con una “lista corta” de proponentes para proveer el servicio, luego de sostener “conversaciones” con cinco compañías.

De momento, sin embargo, los oficiales de Luma Energy no ofrecieron un estimado del tiempo que tomará completar ese tipo de estudio sobre la red eléctrica de Puerto Rico.

“Es un proceso muy complicado que requiere colaboración cercana con las unidades de generación”, dijo Bahramirad.

En el informe, se precisa que Luma ha recibido los datos solicitados a las cogeneradoras privadas AES y EcoEléctrica, así como de Costa Sur. Sin embargo, en lo referente a la “secuencia de eventos” previo al apagón, se indica que hay datos sobre el control de turbinas y los sistemas de sincronización, entre otros, que no se han entregado.

“Los datos serán sometidos según sean requeridos. Son múltiples datos que hay que recuperar de secuenciales de eventos y los sistemas de control de unidades, pero la información que sea requerida será entregada según Luma la vaya solicitando para realizar los distintos estudios que están comisionando”, dijo Colón.