Eliminan disposición federal sobre uso obligatorio de mascarilla en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

El CEO de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, informó que la agencia federal, Transport Security Administration (TSA), acató la determinación del Tribunal Federal que elimina el uso obligatorio de mascarilla en los aeropuertos, por lo que, a partir hoy, martes, la utilización de estas será de carácter opcional en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

“Tras la determinación emitida por parte del Tribunanl federal y la notificación oficial de la agencia, a cargo de la seguridad de los aeropuertos de los Estados Unidos, ya no será necesario requerir el uso compulsivo de la mascarilla a pasajeros, visitantes o empleados en las instalaciones del aeropuerto. Sin embargo, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sostiene su recomendación, por lo que toda persona que determine utilizarla, puede continuar haciéndolo de manera voluntaria”, indicó el CEO de Aerostar.

Con relación al uso de mascarillas dentro de los aviones, Hernández señaló que cada línea aérea podría establecer su propia política. Por lo que la disposición podría variar según la aerolínea.

“Hasta el momento, United Airlines, Delta, Southwest, American Airlines, JetBlue, Spirit, Frontier y Alaska Airlines han anunciado que acataron la determinación judicial sobre el uso de mascarillas, por lo que no las requerirán de manera compulsoria. En las próximos horas y días otras aerolíneas publicarán su posición, por lo que estaremos actualizando información a través de las plataformas digitales del aeropuerto. Por lo pronto, recomendamos a los pasajeros llevar consigo una mascarilla accesible y consultar sobre el uso de esta a su línea aérea antes de abordar”, agregó el Ejecutivo a cargo del principal aeropuerto de la isla.

“Además, algunas líneas con vuelos internacionales, así como ciertos destinos a los que viaje, podrían requerir el uso compulsorio de mascarilla, por lo que recomendamos a los pasajeros a mantenerla consigo”, manifestó Hernández.