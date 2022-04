“El proyecto es malo para Ceiba”: Alcalde se opone a plan de redesarrollo de Roosevelt Roads

Puerto Rico 970519-N-8977R-001 Aerial view of naval Station Roosevelt Roads, Puerto Rico (May 19, 1997) (U.S. Navy photo/Mike Rinaldi)

El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, se opuso al proyecto presentado por el senador Javier Aponte Dalmau que busca el redesarrollo de la antigua base de Roosevelt Roads.

“El proyecto es malo para Ceiba. Me parece una falta de respeto al pueblo ceibeño y a mí como alcalde. Es una medida que solo busca el empobrecimiento del municipio, atenta contra la conservación de nuestros recursos naturales y atenta contra las esperanzas que tienen mis ciudadanos de un gran desarrollo con múltiples oportunidades”, puntualizó el alcalde en declaraciones escritas.

“Tal y como está redactado el proyecto no lo apoyo. Roosevelt Roads en su gran mayoría es terreno ceibeño no pueden seguir tomando decisiones dejándonos fuera. No pueden delegar los poderes que tiene el municipio a una corporación, no pueden crear un nuevo municipio aparte, dentro un municipio. La facultad de ordenamiento territorial, ordenanzas, regular operaciones de negocios ambulantes, denominar calles y más le compete al municipio”, añadió.

El alcalde denunció que la medida busca crear un nuevo marco jurídico para el redesarrollo de la antigua base Roosevelt Roads que “deja fuera los intereses de los ceibeños y la participación del municipio”.

Rivera Báez, expuso que la medida propone cambios “alarmantes” que le otorga amplios derechos y poderes a la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads en menoscabo a los estatutos municipales y gubernamentales. Uno de los puntos controversiales y de mayor preocupación para el alcalde es la exclusión del reglamento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en su rol de protección de los recursos. De aprobarse las enmiendas a la Ley, sería la Autoridad para el Redesarrollo de la base, y no el DRNA, la encargada de establecer la reglamentación necesaria para administrar las aguas territoriales, los terrenos sumergidos y la zona marítimo terrestre en las inmediaciones de Roosevelt Roads.

Asimismo, el alcalde añadió que el proyecto del Senador, le otorga facultades a la Autoridad que solo tienen los municipios del país. Entre ellas detalló que, sería la Autoridad la responsable de regular y reglamentar la ubicación y operación de negocios ambulantes, denominar las calles, avenidas, paseos, parques, plazas, edificios, instalaciones y toda vía pública, obra, estructura o instalación en las inmediaciones de Roosevelt Roads. También establece que, será la Autoridad quien implantará políticas, estrategias y planes dirigidos a la ordenación de su territorio y la conservación de sus recursos. Dispone además que, será la Autoridad quien tendrá la facultad para aprobar y poner en vigor ordenanzas con multas administrativas.

Asimismo, las enmiendas dejan fuera al municipio de recaudos. El alcalde objeta que se le conceda exención del 50 por ciento de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble a desarrollo en los terrenos de Roosevelt Roads. Catalogó esto como una acción en contra de los servicios que le ofrece el municipio a sus ciudadanos ya que afecta directamente las finanzas municipales.

De igual manera, se opone a la creación de un Fondo para el Mejoramiento de Roosevelt Roads y que el mismo sea de uso exclusivo de la Autoridad para costos de operación, mantenimiento y mejoras capitales de las facilidades de ésta. Especificó que, con ello se deja desprovisto al municipio de la cuota que todo desarrollador, le corresponde contribuir al municipio. Contribuciones que redundan en servicios de salud, seguridad y recogido de desperdicios para los residentes.

“Yo no me opongo al desarrollo de Roosevelt Roads, estoy a favor de la rehabilitación de esos terrenos. El desarrollo de esta área es una prioridad para el municipio y es parte integral de nuestro plan de revitalización económica para establecer proyectos de infraestructura, rehabilitar, habitar y repoblar nuestro pueblo. El municipio está disponible con todos sus recursos para formar alianzas, para ser colaboradores en el proceso, pero no nos puede excluir de forma arbitraria”, sostuvo el alcalde.

Otro desacuerdo que tiene Rivera Báez con la medida, es la disminución de la participación a un solo representante del pueblo en la Junta de Directores de la Autoridad. Para el alcalde es primordial la intervención activa de los representantes ceibeños en la Junta porque son quienes defienden los intereses del pueblo.

Tampoco está de acuerdo con que la Autoridad de Redesarrollo pueda adquirir ya sea mediante venta o expropiación cualquier propiedad dentro de la antigua base o dentro de un radio de 500 metros comunales y se oponen al establecimiento de un canon de ocupación de 5% a hospederías y ocupaciones a corto plazo que sería administrado por la Autoridad.