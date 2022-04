Darán moratoria por multas tras ataque cibernético en AutoExpreso

Luego que el gobierno admitiera este martes que el problema que ha enfrentado el sistema de AutoExpreso, manejado por la compañía Professional Account Management (PAM), anunciaron una medida temporera que permitirá a los conductores que tienen multas acumuladas renovar sus marbetes y licencias.

“El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) estará levantando básicamente cualquier multa o gravamen que a través de estas multas se imponen de AutoExpreso, osea, que los ciudadanos podrán sacar su marbete en una situación de seguridad vial para que puedan inspeccionar sus autos y renovar el marbete para continuar con el proceso”, dijo el ingeniero Edwin González, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación en conferencia de prensa.

Aseguraron, además, que la información sensitiva está encriptada por lo que entienden que los datos como, por ejemplo, de tarjetas de crédito e información personal, no está comprometida.

“Podemos notificarle a la ciudadanía que estén completamente tranquilos. Uno, la información de las tarjetas de crédito, nos indican que, preliminarmente no ha sido comprometida porque cuando se entra esa información está encriptada, o sea que, no es comprometida y pueden estar completamente tranquilos continuando utilizando las autopistas de Puerto Rico”, dijo González.

“No van a incurrir en ninguna multa desde el sábado en adelante hasta que tengamos confianza total al sistema y se reestablezca no se va a incurrir en ninguna multa”, añadió.

Según Nannette Martínez, directora ejecutiva interina de PRITS, alertaron a entidades federales para que tomen conocimiento del ciberataque.

“Se trata de un Rasomware, los archivos se bloquean hasta obtener un pago. Nadie es inmune a un ciberataque. El gobierno sí está más preparado que antes”, dijo la directora de PRITS.

Según la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, les notificaron el lunes que la situación que enfrenta desde el sábado el sistema de AutoExpreso “fue blanco de un ciberataque. Las autoridades federales han sido activadas. La compañía PAM le notificó a Carreteras de la información y PRITS es parte del análisis forense de la investigación. El gobierno debe informar de lo que está ocurriendo”.

“El DTOP levanta cualquier requerimiento para hacer cualquier tipo de gestión que requiera la certificación de no deuda para hacer la renovación de marbetes y licencias, ya que no puede haber acceso al sistema particular. La intención es que no haya interrupción en la renovación de estos servicios”, añadió.