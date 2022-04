Abre el primer parque para mascotas con coffee shop y restaurante integrado en Puerto Rico

A punto de cumplir 30 años siendo los pioneros en la industria canina en PR, el Centro De Varona está a punto de inaugurar lo que será el primer Pet Park en la Isla con un coffee shop y restaurante integrado para toda la familia, en donde los perros serán siempre los protagonistas. Este abrirá sus puertas para el público en general el 24 de abril en sus facilidades ubicadas en Guaynabo.

Desde su fundación en el 1993, Abel De Varona ha tenido como objetivo el convertir al perro en una parte integral de la familia puertorriqueña, diseñando actividades que se conviertan en una experiencia para toda la familia. Con el único objetivo de proveer a las familias puertorriqueñas un lugar seguro, limpio y con los más altos estándares de seguridad y profesionalismo para ayudarlos con las necesidades de sus perros, nace el concepto de De Varona. Hoy casi 30 años más tarde su compromiso y objetivo sigue siendo el mismo.

“Por espacio de tres décadas hemos sido pioneros en el cuidado de las mascotas y hoy nos sentimos honrados de presentarles el único Pet Park privado en Puerto Rico y el Café y Restaurante De Varona. Un lugar en donde el público podrá compartir exquisitos platos preparados por el chef internacional Marcos Rodríguez, así como disfrutar del arte del café preparado por nuestros baristas José Simonet y Fabian Bermúdez. “, comentó el fundador, Abel.

De Varona aprovechó el tiempo de pandemia para mejorar y ampliar sus facilidades transformándolas en el principal espacio de cuido, entretenimiento y entrenamiento para perros en la Isla. Las facilidades cuentan con espacios de estadías para mascotas con suites ejecutiva, presidencial y royal con sobre 120 pies cuadrados, con alfombras, camas de memory foam, televisión y cámaras privadas para el disfrute de cada cliente, además de la primera piscina para perros.

Dentro de las novedades del espacio están la tiendita de De Varona, que cuenta con más de 1,000 pies cuadrados y trabaja con productos especializados que no se encuentran en otras tiendas de mascotas en la Isla y que a la vez da prioridad a los productos y negocios hechos en PR como ; enJoy Pet Atelier, Natu Treats, Zato Pet Foods, Fluffy Friends and Me y Mia’s Natural Paws.

También cuenta con una escuela para aspirantes a entrenadores de perros, perros entrenados para comerciales, películas y programas de televisión y el primer y único atelier para perros en la Isla son otros atractivos del Centro De Varona.

En adición a esto acaba de abrir sus puertas el De Varona’s Café, concepto único en la Isla para aquellos dueños de mascotas amantes del café. El espacio al aire libre permitirá que los pet parents puedan disfrutar de una taza de café premium preparado por los baristas Jose Simonet y Fabian Bermúdez. El café contará también con gustitos para los perros.

El concepto del parque contará además del Coffee Shop con un restaurante que incluirá en su menú, tapas, frappes y comida variada preparada por el Chef Marcos Rodríguez. De Varona Pet Park definitivamente se convertirá en un paraíso para los amantes de perros. El Pet Park estará además disponible para realizar cumpleaños para perros y actividades especiales.

Los interesados en visitar el Pet Park deberán realizar una cita con anterioridad a través del sitio web del Centro. La entrada al parque será $10.00 por perro o gratis para personas consumiendo en el Café

De Varona. Algunas de las reglas del parque son; toda mascota que visite el Pet Park deberá tener sus vacunas al día, hacer cita previa, dos acompañantes por perro, uno de ellos deberá acompañar el perro en el area del parque, etc.

El restaurante abrirá sus puertas de miércoles a sábado de 12:00 pm a 8:00 pm y los domingos para brunch de 10:00 am a 3:00 pm. El café por su lado tendrá un horario de lunes a sábado de 8:00 am a 3:00 pm y los domingos de 10:00 am a 3:00 pm. El parque abrirá de lunes a sábado de 10:00 am a 8:00 pm y los domingos de 10:00 am a 3:00 pm.

La inauguración oficial del Pet Park será el 24 de abril, cuando se lleve a cabo el tradicional evento 3K 4patas De Varona. El evento que se ha estado llevando a cabo desde el 2017, invita a los dueños de perros a ir a caminar o correr con sus hijos peludos. El 3K este año será a beneficio de The Sato Project, entidad dedicada a rescatar animales abandonados y abusados en PR, y conseguirles un hogar seguro. Los interesados en participar en el evento deberán registrarse en la página web de De Varona.

Para información adicional de De Varona, sus facilidades y eventos, los interesados pueden acceder sus redes sociales bajo; CentroDeVarona en FB e Instagram, DeVaronaTV en Youtube, además de su página web bajo www.devarona.com, en donde tendrán acceso a toda la información del centro.