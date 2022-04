Mariana Nogales no entregará información sobre supuesto narcotráfico en Bahía Jobos

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli dijo en la tarde del lunes que no entregará información sobre supuesto narcotráfico en la zona del Camino del Indio, Bahía Jobos de Salinas.

“Primero, le aclaro al señor presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el representante Edgardo Feliciano que no tiene facultad alguna para ordenarme a proveer prueba sobre actividades de narcotráfico en el área de Camino del Indio. Además, debe recordar que nuestro reglamento en su Sección 3.6, inciso c establece que no se permitirán discusiones ni sustantivas ni procesales entre los miembros, por lo que su conducta durante la vista de hoy está prohibida”, dijo Nogales Molinelli en declaraciones escritas.

“Segundo, el 24 de febrero de 2022 presenté la Resolución de la Cámara 692, la cual ordenaría una investigación sobre los delitos ambientales que se han cometido y se están cometiendo en la Reserva de la Bahía de Jobos. Ésta no ha sido aprobada.

En el proceso, tanto el DRNA como personas con conocimiento directo han indicado que intervenir con los responsables de la destrucción ambiental ha sido difícil porque los empleados han recibido amenazas de muerte, porque han amenazado con armas de fuego a personal y miembros de la comunidad, porque se dice que “esos proyectos involucran a mafiosos” (cita de un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo), porque “no son gente de la mejor reputación y hábitos” (cita del ex secretario Machargo) y porque eso “está controlado por personas del bajo mundo” (cita del Presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández)”, añadió.

“Finalmente, si yo tuviera tal evidencia, ésta ya estaría en manos de las autoridades porque yo no intereso ni necesito politiquear con la seguridad de la gente, como lamentablemente se ha hecho en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes”, finalizó.

Feliciano dio un plazo de 24 horas para entregar información relacionada a supuestos vínculos del narcotráfico en el Sector Camino del Indio del Barrio Las Mareas de Salinas.

“Le estoy dando 24 horas a la representante Mariana Nogales a que si en efecto tiene pruebas de que hay vínculos políticos con el narcotráfico en el área de Las Mareas que la presente a esta comisión o ante la Secretaría del cuerpo”, dijo Feliciano.

“No permitiré que se haga imputaciones como estas. Decir que tiene pruebas y callar, nos hace cómplices. Así que la compañera, la comisión espera dicha información a más tardar a las 10:00 de la mañana, de mañana (martes)”, agregó.