Crisis en la industria lechera podría causar cierre de plantas

En la mañana de hoy, lunes, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes citó al secretario del Departamento de Agricultura (DA), Ramón González Beiró, para tratar el tema de la crisis en la industria lechera, pero el titular de la agencia se ausentó, no envió representación ni se excusó.

El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión cameral de Agricultura, señaló que “estamos ante una grave crisis en esta industria y desde la Cámara estamos buscando soluciones, pero se supone que sea el Departamento de Agricultura quien lidere el proceso”.

La agencia fue debidamente citada el viernes, 8 de marzo. Nos preocupa grandemente lo que está pasando tanto con las plantas procesadoras como los ganaderos. “Hasta este momento no recibimos ni tan siquiera un documento sobre todo lo que se les solicitó para adelantar las causas de este problema que está entrando en un lapso crítico’', sostuvo el legislador del Distrito 22, que comprende los municipios de Adjuntas, Lares, Utuado y Jayuya.

“Si no se actúa de manera responsable, vamos a tener problemas graves en esta industria”, aseguró Rivera Segarra, quien hizo un llamado tanto al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia como a la comisionada residente, Jennifer González a que atiendan la situación. “En el pasado Mensaje de Estado no hubo una sola referencia de Pierluisi al tema agrícola. Esta es una de las industrias más fuertes en Puerto Rico, pero a esta administración parece no interesarle. Se vetó el P de la C del Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria y se habla mucho del desarrollo económico, pero se desprecia el agro boricua”.

El legislador aseguró que habrá que aplicar el Reglamento de la Cámara para citar a González Beiró so pena de desacato. “Me reuniré con el presidente cameral, Rafael Hernández Montañez para determinar los próximos pasos. Es una falta de respeto a la Comisión de Agricultura, a los ganaderos y a la industria agrícola de este país que no hayan enviado ni tan siquiera una comunicación para ausentarse”, finalizó Rivera Segarra.