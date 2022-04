Pastor pentecostal afirma que el servicio eléctrico con LUMA va de mal en peor

En su sermón de Viernes Santo, el pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, reverendo Nephtali Marrero sentenció que el servicio de energía eléctrica-ahora a cargo de LUMA Energy-, va de mal a peor.

“Las fallas en el servicio eléctrico se han agudizado. Los apagones de luz en Puerto Rico son el pan nuestro de cada día. El fallo de energía nuevamente a mantenido a todo el país en un caos. El servicio de la autoridad de energía eléctrica lleva años funcionando en condiciones de máxima precariedad y ahora con la compañía de LUMA, la situación va de mal en peor. Hay un refrán que dice: “que mejor es mal conocido que mal por conocer”, dijo Marrero en su sermón.

“los apagones son más frecuentes y prolongados, no solo por la falta de mantenimiento de los equipos sino por el deterioro que presenta la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad a todo el país. En definitiva, un círculo vicioso que ha paralizado al país. Se le miente al pueblo sobre este tema en las conferencias de prensa”, añadió.

Según Marrero, “el fracaso es evidente: tanto este gobierno como los gobiernos anteriores destruyeron el sistema eléctrico del país y hoy no tienen respuestas. Esto no está cómo está por casualidad, sino por descuido y negligencia operacional y administrativa por una excesiva corrupción y falta de mantenimiento de los gobiernos que no cuidaron los bienes del país y ahora los que pagamos impuestos también tenemos que pagar sus errores aumentándonos el pago de la luz”.

El pastor pentecostal sostuvo que “yo creo que el gobierno no está en capacidad de hacer algo para mejorar el sistema eléctrico del país. El caos eléctrico que existe obedece a la incapacidad del gobierno para administrar un recurso tan importante para el país. Además, no veo ninguna luz al final del túnel con la compañía LUMA”.

En su sermón, Marrero también reiteró su apoyo al Proyecto del Senado 693, que limita el aborto en Puerto Rico luego de las 22 semanas de gestación.