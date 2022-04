Truena alcaldesa de Morovis por inconsistencia el servicio de agua potable en su municipio

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, reaccionó a las declaraciones vertidas ayer por la presidenta ejecutiva de la corporación pública, Doriel Pagán Crespo, con relación a la inestabilidad en el servicio de agua potable en el municipio.

“En efecto, la ingeniera Pagán me envía digitalmente las medidas de los relojes de las tuberías, que miden las presiones del flujo del agua. El problema dicha información es la que sus subalternos le entregan y ella confía en esos datos. Pero esa información no concuerda con la realidad que viven las comunidades. El mejor reloj de medida, que no falla, es visitar las comunidades. La AAA lleva tantos años anclada en la burocracia, que está desconectada de la realidad que viven sus clientes. Tengo que admitir que en lo único que son altamente eficientes es enviando facturas y anunciando aumentos en las tarifas. En eso no fallan nunca”, señaló Maldonado González.

Tan reciente como ayer miércoles, el municipio reportó que en lugares como los Barrios Morovis Norte, Cuchillas, Fránquez, Barahona y Torrecillas, el servicio era inestable o inexistente, donde en algunos casos llega el agua a las 4:00 de la madrugada y ya a las 6:00 no hay servicio. Algunos vecinos señalaron que que están sin agua de 15 a 20 días al mes.

La alcaldesa sostuvo que ha estado lidiando con el problema del agua desde que juramentó.

“Hemos hecho los reclamos desde que estaba Elí Díaz Atienza y ahora con Doriel Pagán y ciertamente siempre atienden las llamadas, coordinan reuniones, proveen propuestas. Se habla, pero no se soluciona. La gente no percibe sentido alguno de urgencia. Yo invito a todos los interesados que suban a Morovis y vean lo que está pasando”, solicitó.

La primera ejecutiva municipal añadió que “mientras todo esto pasa, en el municipio hemos comprado cientos de cisternas para los hogares más necesitados. Con el poco dinero disponible adquirimos camiones cisterna y proveemos agua constantemente a las comunidades. Esa debe ser la función del Municipio en casos de emergencia, pero no diariamente, porque la AAA cobra millones de dólares todos los meses. Esto es un abuso de años y años”.

La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) expresó ayer en un programa de televisión que la corporación está realizando varios proyectos que están en construcción que terminarían “este año”. Mientras tanto, el 6 de febrero de 2022 y mediante carta al gobernador Pedro Pierluisi, entregada personalmente por la alcaldesa Carmen Maldonado en La Fortaleza, pidió la intervención de la administración del presidente Joe Biden por la falta de agua potable en su pueblo.

“Sobre ese reclamo, no he tenido respuesta alguna de La Fortaleza. Previo a eso, precisamente el 18 de febrero de 2021, me reuní brevemente con el Gobernador en el Centro de Recepciones del Gobierno en Miramar y le expuse la situación. Tengo que decir que en aquel momento estuve esperanzada con el encuentro, porque los gobernadores previos, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez nunca me concedieron las reuniones que constantemente solicité”, finalizó Maldonado González.