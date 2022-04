Presidenta de Mujeres del PNP exige la eliminación de cargos criminales contra Elianni Bello

La presidenta de la Organización de Mujeres del Partido Nuevo Progresista, Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez, también pidió la eliminación de cargos criminales en contra de la joven madre de 22 años, Elianni Bello Gelabert, acusada por alegado maltrato luego de que esta dejara a su bebé en la casa de su abuela paterna ante la falta de hogar y necesidad económica que enfrentaba.

“Nos unimos al pedido que hizo el portavoz de la delegación del PNP en la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez, para que se deje sin efecto los cargos criminales que fueron radicados contra Elianni. No podemos seguir victimizando a las mujeres, y menos a una joven madre que buscaba lo mejor para su bebé en un momento difícil”, solicitó.

Además, Rodríguez pidió la intervención del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, para que “vea ese punto y se desista de exponer a esta madre a un proceso criminal innecesario”.

Ayer, miércoles, el juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de San Juan redujo la fianza de Bello Gelabert, de $50 mil a un dólar.

Mientras, Rodríguez también solicitó apoyo para la joven dominicana.

“Aquí lo que se tiene que investigar no es a esta mujer, es al padre de la menor y la falta de apoyo que le brindó en este proceso de nacimiento y los primeros meses de vida de la niña. Espero que se haga justicia y se eliminen los cargos; además de esperar que se le brinde la ayuda necesaria a Elianni para poder echar para adelante su vida. La decisión que tomó no fue fácil, nada fácil; por eso lo que está pasando es un doble golpe a una persona que no se lo merece, por el contrario, merece la ayuda de todos”, sentenció la exlegisladora.