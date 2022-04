Pierluisi aclara que no estaba bebiendo vino con el Rey de España después del apagón masivo

A una semana del apagón, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aclaró que no estaba tomando vino con el Rey de España mientras el país estaba a oscuras.

“Primero, no había nada de vino en esa reunión. Segundo, pues seguro que no me sentía bien por la situación que estaba pasando Puerto Rico”, aseguró el primer ejecutivo en una entrevista radial con Rubén Sánchez a través de WKAQ 580.

Pierluisi estuvo una semana en España en una “misión comercial” para crear alianzas entre el país europeo y Puerto Rico. Según el mandatario, el encuentro “se estuvo organizando por meses”.

“Cuando yo voy a España el apagón no ha ocurrido, obviamente, y ocurre cuando yo estoy en medio de los eventos relacionados a la misión”, objetó.

En la reunión participó el secretario de Estado, Omar J. Marrero Diaz, y el secretario de de Desarrollo Económico, Manuel Cidre.

“Estuvimos compartiendo con el Rey más de una hora y media”, defendió Pierluisi.

En una entrevista con TeleOnce a principios de esta semana, el funcionario catalogó como “inaceptable” el suceso que provocó el apagón en el país y el dio la bienvenida a las investigaciones que se realizarán sobre el asunto.

“Esto es inaceptable, diferentes entidades van a estar investigando y yo le doy la bienvenida a todas, en primera instancia, el Negociado de Energía que es el que por ley tiene que regular y fiscalizar a todos los componentes de nuestro sistema energético”, indicó.