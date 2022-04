“Yo sé que no”: Mujer acusada de agredir sexualmente a menor de 4 años niega los hechos

Rosanna T. Ramírez Durán, mujer acusada de agredir sexualmente a una niña de 4 años, negó los hechos que se le imputan tras ser arrestada.

“Me traen aquí... Yo no hice nada. Si me señala, pues que me vea, pero yo sé que no”, dijo la mujer, quien era cuidadora de la menor.

Ramírez Durán alegó, además, que la niña se mantenía tranquila mientras la cuidaba.

Este caso fue consultado con la fiscal Irisel Collazo, quien instruyó la radicación de los cargos mencionados. La prueba fue presentada ante la jueza Brenda Salas, quien luego de escuchar la misma, determinó causa probable y señaló una fianza de $100 mil, la cual no fue prestada.

La fémina fue ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el próximo 27 de abril.

