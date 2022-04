Luma Energy afirma que el mantenimiento del interruptor de Costa Sur que explotó se encontraba “al día”

En el informe preliminar que entregó al Negociado de Energía (NEPR), el consorcio Luma Energy aseguró que el mantenimiento del cortacircuito que explotó el 6 de abril en una subestación de la central Costa Sur, provocando el colapso de todo el sistema eléctrico, se encontraba “al día”.

Específicamente, la empresa señala que el interruptor 0082 recibió mantenimiento por última vez en marzo de 2020.

“La recomendación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en su último informe fue de poner el cortacircuito en operación y la próxima ronda de mantenimiento estaba programada para el 2023, acorde a los estándares de la industria. Desde junio de 2021, las brigadas de mantenimiento de Luma han completado 17 acciones de mantenimiento en el patio de interruptores de Costa Sur”, indica el informe de 24 páginas sometido al NEPR.

En el documento, sin embargo, no se confirma o rechaza si el último plan de la AEE previo a que Luma Energy asumiera control de la red de transmisión y distribución contemplaba el reemplazo de los interruptores en la subestación de Costa Sur en diciembre de 2021, como reportó el lunes el Centro de Periodismo Investigativo.

El reportaje, citando documentos del NEPR y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, expone que, con la entrada de Luma Energy, la renovación del patio de interruptores se pospuso hasta febrero de 2023.

En el informe preliminar, recibido en el NEPR a las 10:44 p.m. de ayer, Luma Energy detalló que reclutó a la National Electric Energy Testing, Research & Applications Center (NEETRAC) para que lidere un análisis forense del cortacircuito dañado.

“Durante la conexión a la red eléctrica de la unidad de generación número 5 en la planta de generación de Costa Sur, el interruptor de aceite número 0082 falló en la operación de cierre. La falta original fue despejada por el sistema de relés de protección. La consecuente nube de aceite en llamas y los pedazos de material despedidos por el fallo ocasionaron una serie de fallas durante los ocho segundos iniciales del evento. La desconexión de las plantas de Costa Sur y EcoEléctrica fue seguida por un colapso del sistema eléctrico de Puerto Rico. La isla sufrió un apagón general 19 segundos después de la falta inicial”, que ocurrió a las 8:42 p.m. del 6 de abril, detalla el informe preliminar.

El documento añade que, más temprano ese día, la AEE había reportado problemas con un sistema de control relacionado a una turbina en Costa Sur, pero que posteriormente la corporación pública informó que había logrado reparar el equipo.

A continuación, el informe de Luma Energy contempla –aunque no ha podido confirmar– tres elementos que pudieron haber contribuido a la “falla catastrófica” del interruptor 0082: un cierre no sincronizado del cortacircuito, alguna falla adicional del sistema eléctrico en Costa Sur, un problema mecánico del cortacircuito o “una combinación de las anteriores”.

“De las grabaciones en video de las cámaras de seguridad, evidencia de un desperfecto en el suelo antes de la falla es aparente. Al momento, el origen de este desperfecto no se ha identificado. El Negociado federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) señaló evidencia de arcos eléctricos de los postes al tanque del cortacircuito #0082″, esboza el informe preliminar.

A consecuencia de la explosión en el patio de interruptores, Luma Energy precisó que hay unas 50 piezas o equipo que deberán ser reemplazados, entre los que se incluyen interruptores, transformadores de carga y aisladores. Otras tres piezas, en tanto, requerirán limpieza y unas cuatro deberán ser examinadas.

Luma Energy detalló que igualmente deberán verificarse las líneas de transmisión de energía que transcurren desde Costa Sur hasta EcoEléctrica, Manatí y Mayagüez, toda vez que se abrieron durante el evento y es necesario conocer “como la falla afectó las líneas”.

A eso de las 9:00 p.m. del 7 de abril –poco más de 24 horas después del colapso– Luma Energy había logrado reconectar al 23.8% de los casi 1.5 millones de clientes. A la misma hora del día siguiente, la cifra se había elevado a 54.4%, mientras que en la noche del 9 de abril el 83.5% de loa abonados había recuperado el servicio, según se desprende del reporte inicial.

De acuerdo con la empresa operadora, a las 3:00 a.m. del 10 abril, unas 78 horas luego del apagón general, el 99% de los clientes contaba con servicio. En el documento, no obstante, no se hace referencia al nivel de generación disponible en el sistema, renglón que operan la AEE y empresas de generación privadas.

El lunes, en una rueda de prensa, el jefe de Proyectos de Operación del Sistema de Luma Energy, Gary Soto, afirmó, contrario a lo que ha dicho la AEE, que la demora en restablecer el servicio se debió a la falta de generación disponible como consecuencia de daños en las centrales asociados a la falla en Costa Sur.

“Aunque poco frecuentes, cuando eventos de gran escala como este ocurren, Luma, en su rol de operador del sistema de transmisión y distribución, cree que es crítico que se siga un proceso transparente y científico de investigación para proteger la integridad del análisis y la credibilidad de cualquier conclusión”, sostuvo el informe.

Además del informe inicial, el NEPR requirió a Luma que, para el 18 de abril, presente un “informe final” en el que detalle el impacto que tuvo la falla sobre las unidades de generación del sistema, la información recopilada sobre las causas del incidente y las repercusiones “a corto o largo plazo” para los clientes y la estabilidad del sistema.

“Luma todavía está en el proceso de recoger información de múltiples fuentes internas y externas que requieren verificación”, señaló la empresa en el informe preliminar.