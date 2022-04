Estos son los horarios de FirstBank en Semana Santa

En el periodo de Semana Santa, las sucursales de FirstBank estarán brindando servicio en horario regular el jueves, 14 de abril. El Viernes Santo, 15 de abril y el Sábado de Gloria, 16 de abril, todas las sucursales estarán cerradas al público.

Por su parte, los centros hipotecarios de FirstMortgage y las oficinas de FirstBank Insurance Agency brindarán servicio en horario regular el jueves, 14 de abril. El Viernes Santo, 15 de abril, permanecerán cerradas al público.

Para obtener información de sus cuentas, los clientes de FirstBank podrán llamar a FirstLine Solutions Center al 787.725.2511, el Viernes Santo, 15 de abril, en horario especial de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; el Sábado de Gloria, 16 de abril, en su horario regular de 6:00 a.m. a 12:00 a.m., y el Domingo de Resurrección, 17 de abril, en horario especial de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. También, podrán acceder Tu Banca Digital a través de 1firstbank.com o el app disponible en Google Play y App Store.

Los clientes que no estén inscritos, en Tu Banca Digital, se pueden registrar en 1firstbank.com. También, podrán retirar dinero en más de 445 cajeros automáticos libres de cargos, y depositar efectivo y cheques en los cajeros automáticos participantes.