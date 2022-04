“Duerma tranquilo si puede”: Mariana Nogales le cae encima a comentarios de Rivera Schatz

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, reaccionó a comentarios que realizó el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz en su contra por exigir al gobernador Pedro Pierluisi que entregue informes de su viaje más reciente a España.

Luego de esta petición el senador del PNP acusó a Nogales de querer fiscalizar las finanzas de Fortaleza cuando a esta se le designó un Fiscal Especial Independiente (FEI).

“Lo increíble es que la socialista en Rincón, capitalista en Humacao y jaiba en todo Puerto rico, ahora pretende ser auditora financiera de Fortaleza, siendo ella una vil delincuente de sus propias finanzas”, expresó Rivera Schatz en su Facebook.

Mientras que la representante le respondió: “A mí este señor no me va a decir lo que puedo y no puedo hacer en mi trabajo como representante. Yo trabajo mientras usted y muchos otros no hacen nada más que politiquear. Macharrán. Recuerde que usted no está exento de que lo alcance el karma. Duerma tranquilo si puede. Buenos días”.

La representante del MVC exigió que el gobernador y otros funcionarios de Fortaleza que fueron de viaje a España entreguen los informes del viaje que realizaron mientras el país se encontraba bajo emergencia por el apagón masivo.