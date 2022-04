Al son de la plena y con mucho ritmo, Narmito Ortiz anuncia su candidatura a la alcaldía de Guayama

A son de pleneros, baile y rodeado de alcaldes y representantes, Luis Ramón “Narmito” Ortiz anunció el miércoles su candidatura para la vacante de alcalde de Guayama.

“Para mi no ha sido fácil esta decisión, pues uno lleva nueve años en la Cámara de Representantes y uno aprende algo nuevo y es de la única manera que podemos sobrellevar todas y cada una de las cosas que se presentan. He defendido mi distrito en cuerpo y alma y no me arrepiento. Hoy doy el paso hacia adelante para ocupar una posición que hoy está vacante. Y lo doy con la convicción que tengo que puedo dar lo mejor de mi a mi querido pueblo de Guayama”

“Hay muchas cosas, si, hay cosas que están bien que es la gran mayoría. Hay cosas que están mal y la vamos a corregir y hay muchas cosas por hacer y la vamos a hacer con cada uno de mis constituyentes del pueblo de Guayama. Sé que habrá una primaria. No hay problema. He participado en tres eventos electorales no de ley, en dos he prevalecido y en una no he prevalecido, pero es la voluntad de nuestra gente de nuestros constituyentes del pueblo de Guayama”, añadió.

Los otros aspirantes a la alcaldía de Guayama lo son, Kia Rosario y Obrian Vázquez, alcalde interino de Guayama.

El primero o siete de mayo se realizará la elección especial.

El exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez se declaró culpable el pasado viernes en el foro federal por corrupción gubernamental en un esquema de sobornos.