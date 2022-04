Vivienda dice que no se le notificó sobre la sentencia de desahucio a joven acusada de abandonar a bebé en Santurce

La división legal del Departamento de la Vivienda aseguró hoy que no fue notificada de la sentencia judicial de desahaucio a la joven madre Elianni Bello Gelabert, a quien se le imputa abandonar a su hija de tres meses frente a la residencia del padre en Barrio Obrero en Santurce para ofrecerle ayuda como así estipula el recurso legal.

Según la sentencia emitida el 31 de marzo por la jueza Glorianna M. Lotti Rodríguez, se ordena notificar tanto a Vivienda como al Departamento de la Familia para proveerle ayuda a la familia.

¨En minuta de vista del 31 de marzo de 2022, surge que la joven reconoce deuda y que está recibiendo ayuda de Familia para obtener vivienda¨, indicaron en declaraciones escritas.

Bello Gelabert recibió la sentencia que ordena abandonar la residencia que tenía alquilada por falta de pago, ocho días antes de que dejara a su niña de tres meses en el patio de la residencia de la abuela paterna.

El recurso legal establece, además, que por haber una infante en la vivienda se debía notificar de la acción judicial al Departamento de la Familia y al Departamento de la Vivienda para “brindar servicios a la familia afectada y velarán por la seguridad física y emocional de la familia desahuciada”.

“El Alguacil del Tribunal coordinará la comparecencia de un funcionario del Departamento de la Familia y del Departamento de la Vivienda, quienes velarán por la seguridad física y emocional de la familia desahuciada”, lee la sentencia de la jueza.

La sentencia ordenaba a la joven de nacionalidad dominicana pagar una deuda de renta de $590.

Actualmente, Bello Gelabert se encuentra encarcelada, luego que el pasado fin de semana la jueza Brenda Sala Rivera, del Tribunal de San Juan, encontrara causa para arresto por un cargo de negligencia.

No obstante, ha trascendido que la residencia donde la joven dejó la pequeña es la residencia de la abuela paterna. La joven madre dijo a las autoridades, que el padre de la menor, de 41 años, no quería hacerse cargo de la infante. Mientras, justicia justificó por qué los cargos se radicaron a la mujer y no al padre. Indicaron que el delito lo había cometido Bello Gelabert.