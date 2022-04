Toñito Cruz critica “falta de liderato” en la presidencia de Dalmau en el PPD

El excomisonado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Antonio “Toñito” Cruz, señaló falta de liderato en el partido con la presidencia de José Luis Dalmau y los problemas que han surgido en las pasadas semanas.

Según Cruz, quien ha sido parte clave de elecciones del partido como comisionado electoral, este ve una “falta de liderato” en la colectividad.

“Esto ya no es un problema de diferencias, esto es un asunto de crisis de liderato que la base del Partido Popular no identifica a esa persona que va a levantar la bandera de camino al 2024 para de alguna manera con él, estar detrás de esa persona y encaminar a todo el partido detrás de esa figura, eso no existe en este momento”, expresó en entrevista con Wapa Radio.

Además, el excomisonado electoral, comparó la figura de Dalmau con la de otros líderes del partido como Rafael Hernández Colón y Luis Muñoz Marín.

“Sí, yo no digo si José Luis (Dalmau) lo tiene o no, digo que no hay ese liderato fuerte, esa figura. El Partido Popular estuvo en manos de un Miguel Hernández Agosto, de un Rafael Hernández Colón, de un Luis Muñoz Marín, gente que inspiraba esa seguridad de que el partido estaba en buenas manos y nos encaminábamos a enfrentar situaciones y salíamos adelante”, indicó.

En varias ocasiones aclaró que no está criticando la figura de Dalmau y su liderato, pero indicó que este no tiene la misma presencia que otras figuras del pasado.

“No quiero decir que no lo estamos y tengo mis críticas al presidente del PPD, el análisis no es ese, es que la figura potente que representó por ejemplo Rafael Hernández Colón en sus tiempo, eso no está ahora mismo, eso no existe, esa es la realidad. Tenemos un José Luis Dalmau que a mi juicio y otros presidentes del Senado han ocupado la presidencia del partido, pero yo creo que este momento quizás no era el propicio, porque José Luis Dalmau es presidente del Senado, pero no tiene una victoria absoluta allí, apenas alcanza doce votos y tiene que estar constantemente lidiando con esas situaciones para sacar a flote proyectos que ayuden al partido Popular a adelantar causas”, expresó.

Hace unas semanas el presidente del PPD, realizó unas expresiones donde comparó el aborto de las mujeres con un asesinato lo que provocó críticas dentro de su propio partido.

Esta mañana en entrevista radial, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, recomendó a Dalmau que entregue la presidencia del partido en noviembre.