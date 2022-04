Rumbo a un acuerdo de culpabilidad acusados federales por contrato COBRA en la AEE

La exadministradora adjunta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Ahsha Tribble y el expresidente de la empresa Cobra Acquisitions están en vías de negociar una declaración de culpabilidad con la fiscalía federal por los cargos de corrupción que enfrentan relacionados a un contrato de $1,800 millones en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tras el paso del huracán María por Puerto Rico.

Así se desprende del registro electrónico del caso. Uno de los documentos registrados apunta a que la defensa de los acusados y la fiscalía federal informan que en principio han alcanzado un acuerdo de culpabilidad. Sería un acuerdo Tipo C, que implica que del juez aceptarlo, se impone la sentencia preacordada. Si el juez no acepta los términos del caso, los acusados pueden desistir del acuerdo. De no hacerlo, entonces el Tribunal puede imponer otra sentencia distinta a la preacordada.

Este caso lo atiende el juez federal, Francisco Besosa. La acusación se radicó en septiembre del 2019.

La exadministradora de FEMA enfrenta un cargo por conspiración para cometer soborno, cuatro por fraude electrónico, un cargo por fraude con fondos de desastres y tres por violaciones al Travel Act. Los cargos conllevan cárcel de hasta 30 años y 5 años de libertad supervisada. Los coacusados son el expresidente de Cobra Acquisitions, Donald Keith Ellison y la exfuncionaria de FEMA, Jovanda Patterson

De la acusación federal se desprende que Tribble obtuvo beneficios del expresidente de Cobra Acquisitions y coacusado, Ellison, a cambio de ejercer presión en el gobierno local para que se incurriese en los servicios contractuales de Cobra.

Los federales cuentan con evidencia de correos electrónicos entre los acusados, mensajes de texto, fotos, récords de avión, de hotel y al menos una grabación del Casino del Mar.

Entre los regalos que Ellison supuestamente dio a Tribble, se desglosaron: un viaje en helicóptero sobre Puerto Rico en febrero de 2018, un lugar para vivir en la ciudad de Nueva York en febrero de 2018, pasajes aéreos, servicios de seguridad personal, estadía en un hotel en Charlotte, acceso para una tarjeta de crédito y acceso a un apartamento en San Juan.

Tribble fue arrestada en el estado de Florida, Ellison en Oklahoma y Paterson en California.

En un momento dado, en este caso, la defensa de Ellison estableció en el récord un supuesto intento de soborno de funcionarios en el gobierno de Puerto Rico, a través del exmiembro de la Junta de Directores de la AEE, Jerome Garffer. La defensa del expresidente de COBRA intentaba obtener copia de una denuncia de su cliente como prueba exculpatoria. Sin embargo, la fiscalía federal planteó que Garffer no formaba parte de los testigos en el caso. El ex miembro de la Junta de Gobierno de la AEE negó públicamente las alegaciones realizadas en la corte.