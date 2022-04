LUMA pide hasta la medianoche para entregar informe sobre apagón

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) le dio hasta las 11:59pm de la medianoche de hoy martes a la empresa privada del servicio eléctrico del país LUMA Energy para que entregue un informe sobre lo ocurrido en el apagón masivo de la pasada semana que dejó a miles de clientes sin luz.

Según se informó en el documento del Negociado de Energía, LUMA a quien se le había exigido que entregara el informe al mediodía de hoy pidió que se le dieran unas horas extra para hacer entrega del mismo. La petición de LUMA fue realizada a las 11:06 am del día de hoy.

En el documento LUMA asegura que sus empleados están enfocados en restaurar el servicio eléctrico al país.

“LUMA presentó un escrito titulado Request for a Brief Extension of Time with April 8th Resolution and Order on April 6th Incidente Investigation (”Petición de Extensión”). En su petición de extensión LUMA solicita hasta la culminación del día de hoy para presentar dicho informe inicial alegando que miembros claves de su equipo están enfocados en restaurar y estabilizar el sistema eléctrico”, lee el documento.

El pasado miércoles 6 de abril una avería en la Central Costa Sur dejó a miles de clientes sin servicio eléctrico, LUMA estuvo hasta el domingo y principio de esta semana restaurando el servicio.