Disputa por drogas acabó con la vida de la madre de Yarimar Mercado

Mabel Martínez, madre de la atleta boricua Yarimar Mercado Martínez falleció de una bala perdida en su residencia, ubicada en el estado de Connecticut, luego de un incidente por drogas cerca del lugar, confirmó en una conferencia de prensa Fernando Spagnolo, jefe de la Policía de Waterbury.

La disputa, ocurrida la tarde del pasado sábado, registró más de 20 disparos.

La fémina de 56 años resultó con un disparo en la cabeza mientras cosía en su hogar.

Spagnolo sostuvo, además, que al menos dos personas se dispararon en la calle y que nadie ha sido arrestado por estos hechos, hasta el momento.

Un hombre, quien se encontraba en la calle, resultó con un disparo en la cadera y sobrevivió al ataque.

Mercado Martínez dio la triste noticia del deceso de su progenitora a través de sus redes sociales.

“Mami, mamita de mi vida… Me faltaron muchas cosas por aprender de ti, no merecías ni un poquito lo que te pasó, no es justo mami, te me fuiste muy pronto y yo tan lejos sin poder hacer nada, ni siquiera pude despedirme de ti y es q te amo tanto y eres una persona tan importante en mi vida”, escribió la atleta olímpica.