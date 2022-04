Anuncian $16.1 millones en fondos federales para salud, investigación y reducir emisiones de CO2

La comisionada residente, Jenniffer González Colón anunció el martes, una nueva partida de fondos federales que suman 16,167,778 dólares para organizaciones y entidades estatales en Puerto Rico, para programas de salud, promover la investigación en instituciones educativas y reducir costos de energía y mejorar las emisiones de gases de efecto de invernadero.

Bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), la Isla recibirá un total de 15,238,477 dólares. De estos, el programa Ryan White, se destinan 6,891,353 dólares Departamento de Salud de Puerto Rico, 171,826 dólares al Centro ARARAT, Inc., 160,995 dólares al Centro de Salud de Lares, Inc., 148,626 dólares a Neomed Center, Inc. y 42,955 dólares al Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc.

La también copresidenta del Caucus de VIH/SIDA del Congreso, explicó que el programa Ryan White va dirigido a asegurar el acceso a servicios clínicos y de apoyo para las personas diagnosticadas con el VIH/Sida.

Otros 3,465,000 dólares fueron otorgados también bajo HHS al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico bajo la oficina de Servicios de Planificación Familiar, 2,516,828 dólares al Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. bajo el Health Center Cluster y 400,000 dólares al Migrant Health Center Western Region, Inc. para Proporcionar servicios de prevención del VIH para YMSM (que incluye a hombres jóvenes que se identifican como homosexuales o bisexuales, se sienten atraídos por otros hombres y/o tienen conductas sexuales con otros hombres) de color entre las edades de 3-24 años, en la región oeste de Puerto Rico.

Además, bajo el programa de Investigación en Farmacología, Fisiología y Química Biológica reciben fondos; el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (369,500 dólares), a la Escuela de Medicina de Ponce (630,299 dólares), la Universidad de Puerto Rio Recinto de Humacao ($369,066 dólares) y 117,029 dólares a la Universidad Central del Caribe.Por su parte, la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés), anunció una inversión de aproximadamente 884,301 dólares para apoyar el financiamiento de proyectos de tres instituciones en la Isla.

La NSF otorgó 347,015 dólares a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras para el proyecto titulado IQ-Bio-REU: Interdisciplinary and Quantitative Biology Research Experience for Undergraduates. El mismo apoyará la capacitación de 10 estudiantes durante 9 semanas durante los veranos de 2022-2024 entre las disciplinas de STEM, para que puedan avanzar sus proyectos de investigaciones.

Por su parte, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico fue otorgado con 291,594 dólares para el proyecto REU Site: Molecular Aspects of Pharmaceutical Sciences at UPR (UPR-MAPS, para también apoyar la capacitación de estudiantes durante 9 semanas durante los veranos de 2022-2024 que participarán en una investigación STEM colaborativa que define las ciencias farmacéuticas interdisciplinarias (no clínicas), con un enfoque en las ciencias orgánicas, analíticas, estado sólido y (bio)química, biología molecular, ciencia de los materiales e ingeniería química. El programa UPR-MAPS también se enriquece con una variedad de actividades de desarrollo de habilidades diseñadas para desarrollar las habilidades profesionales de las participantes relacionadas con el desarrollo de proyectos de investigación, aumentar la conciencia de las responsabilidades sociales y éticas, y la comunicación con un enfoque para preparar a los estudiantes para tener éxito en carreras STEM.

RE-SYNTH International, Corp. recibe 245,692 dólares 0 para su proyecto SBIR Phase I: Continuous Water in Fuel Emulsification to Decrease Fuel Consumption and Increase Brake Thermal Efficiency in a Diesel Engine for Maritime Application. Este proyecto busca mejorar la eficiencia térmica de los destilados de combustibles, desde diesel hasta fuel oil pesado, mediante el uso de agua en emulsiones de combustible. El aumento de la eficiencia térmica contribuirá en parte a los esfuerzos de la industria marítima para lograr sus objetivos de reducir las emisiones de CO2 por trabajo de transporte en al menos un 40 por ciento para 2030, prosiguiendo los esfuerzos hacia el 70 por ciento para 2050.