Senador exige que se cancele contrato con LUMA por incumplimiento

El senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), reiteró este lunes su llamado a que se cancele el contrato con la empresa LUMA Energy para la administración del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica.

El senador afirmó que: “ya no puede haber duda. Cuando se contrata a alguien para hacer una labor, pero su desempeño demuestra que es incapaz, entonces hay derecho y razón para cancelar ese contrato. A LUMA se le contrató para administrar y mejorar el sistema de transmisión y distribución, pero aquí lo que hemos vivido es un deterioro en el servicio. Lo que ha ocurrido desde el jueves es imperdonable. Es como una tormenta, sin la tormenta.”

Según comunicaciones de la empresa todo indica que la avería ocurrió en el patio de interruptores de la central Costa Sur, un punto estratégico del sistema que LUMA tiene a su cargo. “Pensaría uno que sería prioridad en el mantenimiento y el monitoreo. Pero ese no es el caso” comentó Bernabe. A un interruptor se supone se le de mantenimiento preventivo cada dos meses, aparentemente no lo recibía desde hace nueve meses.

“Es pura negligencia. Recordemos el fuego en Monacillos con que se inauguró la administración de LUMA. ¿Hasta cuándo seguirá el gobernador defendiendo a esta empresa? En su reciente mensaje de presupuesto a la legislatura dijo que luego de tropiezos iniciales, el servicio de LIMA había ido mejorando. ¿Qué dirá sobre este apagón y sus razones? ¿Dirá que es otro tropiezo inicial?”, añadió.

Miles de familias han perdido compras, miles de negocios han perdido ingresos en estos días, y los costos siguen aumentando. “Si LUMA tuviese vergüenza mandaría un cheque o daría un crédito de $50 o $100 a cada usuario por las pérdidas que ha causado este apagón. Serían más de $100 millones que tendrían que pagar a nuestra gente, más de $100 millones que nos deben por este apagón, resultado de su negligencia” expresó indignado el legislador.

Bernabe insistió que: “nuestra denuncia del contrato de LUMA no es nueva. Lo denunciamos cuando se anunció en 2020. En 2021 señalamos que la administración entrante de Pierluisi debía anularlo por leonino. No se nos hizo caso. Ahora planteamos que hay que cancelarlo por incumplimiento.”

El senador explicó que “nosotros conocemos los problemas de la AEE. Los trabajadores de la autoridad y su organización, la UTIER, también los conocen. A diferencia de lo que dice alguna gente, la UTIER ha sido la primera en criticar la ineficiencia, la politiquería, la corrupción con que se ha administrado el sistema eléctrico por gobiernos, tanto del PNP como del PPD. Sabemos que el sistema necesita una transformación profunda. Pero hemos insistido que la privatización no es la solución. No tenemos que escoger entre la ineficiencia actual y la privatización. Existe otra alternativa: la sana administración de la propiedad del pueblo, con participación laboral y ciudadana. La alternativa es la democratización, no la privatización.”

“Necesitamos recuperar la administración del sistema eléctrico y asegurarnos que bajo dirección pública se usan todos los recursos disponibles para lograr la transición acelerada a la energía renovable. Para eso ya contamos con la propuesta de ‘Queremos Sol’. Para eso se tiene acceso a fondos que no deben desperdiciarse para prolongar el uso de combustibles fósiles (mucho menos para dar paso a experimentos con la energía nuclear).”

Bernabe concluyó indicando que: “ese es el camino que debemos seguir: reducción de la deuda de la AEE priorizando las necesidades del país; cancelación del contrato de LUMA por incumplimiento; democratización de las corporaciones públicas con participación laboral y ciudadana; transición acelerada a la energía renovable. Victoria Ciudadana seguirá en la legislatura y en la calle, luchando por ese programa.”