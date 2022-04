Estudiantes que se hospedan en Plaza Universitaria denuncian que todavía no tienen luz

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que se hospedan en las residencias de Plaza Universitaria denunciaron que llevan desde el pasado miércoles 6 de abril sin servicio de energía eléctrica y que desde ese momento el edificio opera con planta eléctrica que solo alumbra los pasillos de la residencia.

Según declaraciones escritas realizadas por estudiantes que viven en Plaza Universitaria, al día de hoy lunes, luego de que la empresa privada LUMA Energy asegurara que se ya se conectó a la mayoría del país, estos aseguran que aún no cuentan con el servicio.

Del mismo modo, aseguran que esta no es la primera vez que están más de tres días sin el servicio eléctrico.

“Desde el año 2021, las residencias estudiantiles han tenido apagones que duran entre tres a cinco días. El primer apagón sucedió desde el 8 hasta el 15 de julio de 2021. Luego, se fue el 26 de octubre del 2021 desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. El 28 de octubre se fue desde las 6:16p.m. hasta las 9:23 p.m. Meses luego, se fue el 4 de diciembre desde las 8:30 p.m. hasta las 12:30 p.m. Luego, el 20 de diciembre se fue desde las 11:30 p.m. hasta el 21 de diciembre a las 9:16 a.m. El próximo año no hubo luz desde el 5 hasta el 10 de enero. Volvió a ocurrir el 21 de febrero durante las 1:19 p.m. hasta las 1:50 p.m. Luego, el 13 de marzo no hubo luz desde las 8:24 a.m. hasta el 15 de marzo a las 3:37 p.m”, lee el comunicado.

Según indican, las residencias de Plaza Universitaria albergan a más de 200 estudiantes. Pese a ser una residencia adscrita a la IUPI, también hay estudiantes de los recintos universitarios de Ciencias Médicas, Bayamón y Carolina. No obstante, a los estudiantes de la UPR en Río Piedras fue otorgado un receso académico pero los estudiantes de los otros recintos continúan sus labores académicas como de costumbre.

Además, otros estudiantes de las residencias también trabajan en el área metropolitana y no tienen otro espacio seguro donde acudir mientras trabajan durante estos días sin energía eléctrica.

“El problema con la luz eléctrica ha sido muy difícil para mí. Ya esta sería la cuarta compra que se me daña en este semestre solamente. Me ha afectado en las clases también, ya que he tenido que faltar y bajar a mi hogar en Villalba por la inestabilidad del sistema eléctrico y hasta el de acueductos. Además, cada vez que se va la luz, mi cuarto comienza a llenarse de hongos y me afecta por ser alérgica. Otra cosa que me molesta es la falta de internet. Llevo meses sin internet por culpa de los apagones. Me indigna muchísimo que esto continúe pasando y que ni tan siquiera nos provean algún crédito en la renta por las pérdidas”, expresó una de las estudiantes afectadas, Aleisa Ramírez León.

Las residencias estudiantiles están construidas para operar bajo aire acondicionado. Las ventanas de las residencias no fueron diseñadas para abrirse y solo pueden abrirse con herramientas. A falta de luz eléctrica, los hongos afectan el interior de las residencias y pertenencias de los estudiantes. Además, tenemos que recurrir a comprar alimentos porque no podemos cocinar debido a la falta de luz.

No obstante, pese a tener múltiples apagones en distintas semanas del año académico. La administración comunicó hoy, lunes, que otorgarían un crédito sin especificar la cantidad y también colocaron un “multiplug” para cargar los dispositivos electrónicos. Sin embargo, no han especificado cómo trabajarán con la situación de la limpieza de los hongos dentro de las viviendas.

“La situación con la luz eléctrica surge desde el verano del 2021. Hoy, lunes, fue que decidieron hacer algo al respecto. La administración de la UPR le debe a los estudiantes. Muchos tuvieron que dejar sus pertenencias e irse a buscar un lugar para refugiarse porque la administración no supo respondernos hasta hoy. No han pensado que la realidad del estudiante universitario puertorriqueño consiste en no solo estudiar sino también trabajar por lo que nos obliga a vivir fuera de nuestros pueblos desde que comenzamos la universidad. Estar más de 3 días sin luz, en ocasiones sin agua tampoco y tener estudiantes que se deban quedar aquí porque deben cumplir con su trabajo es inhumano. Nos tienen viviendo en condiciones nefastas y que alteran no tan solo nuestra salud física sino que emocional también” expresó otra de las estudiantes afectadas que prefirió no mencionar su nombre por temor a represalias.

“Debido al cierre de Torre Norte y ResiCampus, Plaza Universitaria se convierte en la única vivienda “accesible” y disponible para los estudiantes de la UPR en Río Piedras. Como estudiantes residentes, le exigimos a la administración de la Universidad de Puerto Rico que acondicionen las residencias estudiantiles y nos den respuestas efectivas ante este tipo de situación. Como colectivo, entendemos que a la universidad no les interesa el bienestar de sus estudiantes” expresaron los residentes de Plaza Universitaria.

Actualmente, las residencias de Plaza Universitaria son administradas por la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras bajo la compañía UPR Parking System desde el año 2021. El complejo cuenta con 500 habitaciones y el costo de vivienda circula entre los $255 y $410 dólares.