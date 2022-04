Aseguran que abonados de Luma Energy sí tienen derecho a reclamar por daños tras apagón

La directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (OIPC), Hannia Rivera Díaz, sostuvo hoy que, contrario a lo expresado por representantes de Luma Energy, los consumidores tienen derecho a reclamar por los posibles daños que hayan sufrido como consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico reportada la semana pasada.

“Es muy importante que el consumidor sepa que, en caso de haber sufrido algún daño tiene derecho a presentar una reclamación ante Luma. Si bien es cierto que existe un relevo de responsabilidad a favor de Luma, este no es absoluto. En aquellos casos en que haya mediado negligencia crasa, dolo o conducta temeraria, el consumidor tiene derecho a recibir compensación por daños directos incluyendo daños a la propiedad. La investigación en este caso no ha concluido, por consiguiente, es incorrecto aseverar que los consumidores no tienen derecho a reclamar”, dijo Rivera Díaz.

La directora ejecutiva enfatizó en el hecho de que actualmente existe un proceso para la reclamación de daños ante la utilidad, por lo cual Luma no puede negarse a atender los reclamos que presenten los consumidores. La funcionaria indicó que la OIPC velará por el cumplimiento de Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para con su responsabilidad con los consumidores.

Rivera Díaz recordó que para conocer el detalle de los servicios que ofrece la OIPC, los consumidores pueden acceder https://oipc.pr.gov/ . En la misma encontrarán información sobre asuntos energéticos, tales como, el proceso de objeción de facturas ante Luma Energy, procesos de radicación de querellas ante el Negociado de Energía, reclamaciones por daños a enseres como consecuencia de las fluctuaciones y/o interrupciones en el servicio eléctrico, cómo leer la factura de Luma Energy, conservación de energía, eficiencia energética y el funcionamiento y operación de los sistemas de energía renovable, entre otros. También pueden llamar al 787-523-6962 o escribir a info@oipc.pr.gov .