AMLO promete no reelegirse tras ganar consulta de revocación del mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró su triunfo en la consulta de revocación del mandato, señalando que el pueblo de México le permitió gobernar hasta septiembre de 2024 y con el compromiso de no reelegirse, pues afirmó ser partidario de la democracia.

En su mensaje sobre los resultados por la consulta de revocación de mandato, en el que refrendó su cariño al pueblo de México, López Obrador criticó que no se instalara el mismo número de casillas que en 2018. Además, afirmó que obtuvo más votos que en las elecciones presidenciales de 2006, 2012 y que más que los que obtuvieron sus contrincantes como Felipe Calderón (2006), Ricardo Anaya y José Antonio Meade (2018).

“Me da mucho gusto poderme comunicar esta noche histórica con ustedes”, comenzó AMLO diciendo en su discurso, el cual se emitió a las 23:30 horas del domingo 10 de abril. “Es sin duda una noche trascendente, porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación de mandato, una consulta para preguntarle a los ciudadanos si deseaban o no que continuara el presidente de la República”

El presidente dijo “estar muy contento”, pues, “a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar”.

“Según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos [salieron] a pesar de que no se instalaron casillas. Sólo se instalaron el 30% de las casillas que se instalaron en 2018. Una tercera parte, de las de 2018″, afirmó. A manera de ejemplo, dijo que en muchas cabeceras municipales -como en Tepetitán, Tabasco, de donde es originario- no hubo casillas y éstas se ubicaron a 30 o 40 kilómetros. “En todo el país, la gente buscó la casilla y se movilizó a pie, en cayuco, en lancha, a caballo, en camionetas, como pudieron”.

El mandatario retomó las cifras obtenidas en anteriores elecciones presidenciales. “Obtuve más votos ahora que en el 2006 -claro, ahí hubo un fraude-. Creo que me dejaron 14 millones 700 mil votos y Calderón tuvo 15 millones. Pero ahora, se calcula que obtuve 15 millones 671 mil. Es decir, más que lo que fraudolentamente obtuvo Calderón en el 2006. Y más que los que obtuve yo en 2012, y más que los que obtuvo Anaya en la elección presidencial pasada. Él obtuvo 12 millones 610 mil, fue el segundo lugar. Y en tercer lugar, José Antonio Meade, con 9 millones”, aclaró el mandatario.

No me voy a reelegir: AMLO

El presidente afirmó que esta consulta de revocación del mandato es vital, pues demuestra que si en el futuro un presidente -hombre o mujer- llega al poder y se demuestra que incumple con su responsabilidad social, existe el procedimiento para destituirlo. “Ojalá, hacia adelante, [sea] sin la necesidad de llegar al 40% para que sea válida la elección. Eso es lo que se establece ahora en la ley de leyes, que es la Constitución. Pero, aún sin eso, si se pierde en una consulta, pues hay que dejar el cargo porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, sin autoridad moral. Si no se tiene autoridad moral, no se tiene autoridad política”, añadió el mandatario.

López Obrador también criticó el alto nivel de abstencionismo que no permitió cumplir la meta fija en la Constitución del 40% de la participación de la lista nominal. “En la democracia se gana o se pierde, y no hay que optar por la abstención, o por decir “Si voy a perder, ¿para qué participo?” Entonces no es ser demócrata, porque lo importante es ejercer el derecho que tiene uno a manifestarse. Es muy cómodo - o muy conservador- decir “Quiero la democracia pero cuando me conviene”, “Quiero la democracia cuando voy a sacar provecho; cuando voy a acrecentar mis privilegios”, eso no es la democracia. Es exactamente lo opuesto. Democracia es el poder del pueblo, mandar obedeciendo y sobre todo, mandar sirviendo al pueblo. Y no olvidar nunca que el pueblo es el Soberano. Él pone y él quita”.

Finalmente, López Obrador concluyó su mensaje -el cual pretendía dejar para la Mañanera- afirmando que no se reelegirá como se le ha criticado. “Yo sigo teniendo un gran amor al pueblo de México: a todas y todos ustedes. No odio y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección”, comentó.

Poco antes, a través de redes sociales, el presidente informó que el mensaje lo grabó en Palacio Nacional.

Acabo de terminar de grabar un mensaje sobre los resultados de la consulta del día de hoy. En unos minutos más estará disponible. Adelanto: les quiero mucho. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2022

López Obrador emitió su voto en punto de las 8:37 horas de este domingo. Decidió anularlo y escribir en la papeleta “¡Viva Zapata!”, debido a que este 10 de abril se conmemora el aniversario luctuoso del Caudillo del Sur.

De acuerdo con los resultados del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, hubo una participación de entre 17.0% y 18.2% en la consulta de este 10 de abril. Aunque no se llegó al 40% necesario para que la revocación del mandato fuera vinculante, el presidente ganó con un porcentaje entre el 90.3% y 91.9%. Los porcentajes de quienes pidieron su salida del Gobierno están entre el 6.4% y 7.8%. Los nulos -como el del presidente- se cuentan entre 1.6% y 2.1%. Será este lunes cuando se conozcan datos más precisos.