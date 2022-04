Jay Fonseca se las canta al Gobernador y a LUMA Energy

El analista Jay Fonseca realizó una descarga contra el gobierno y cómo se ha manejado la situación desde el apagón el pasado miércoles que todavía mantiene a abonados sin el servicio eléctrico.

En su intervención en WKAQ, el analista arremetió contra el gobernador Pedro Pierluisi e indicó que el “país necesita un líder que le diga a LUMA y a Fermín Fontánez (director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas) que tienen que salirse del medio para dejar a la gente que sí sabe arreglar el sistema eléctrico”.

Aseguró que “la Autoridad de Energía Eléctrica le dijo a LUMA lo que tenían que hacer para que llegara la luz más rápido y LUMA no le hizo caso”.

“Fuentes de entero crédito me informan que la Autoridad de Energía Eléctrica le pidió hacerse cargo de este asunto porque hay dos interruptores nuevos en almacén que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica y se le pasaron a LUMA y esos dos interruptores nuevos están allí y no se están usando. Nos ha llegado información y personalmente corroboré información de que se está nombrando a un gerente de proyecto como si esto fuera un proyecto de reconstrucción y no un momento de emergencia”, puntualizó.

De igual manera se dirigió, además, al CEO de LUMA Energy, Wayne Stenby, y lo invitó a dejar la improvisación.

“No es difícil. Si tú no tienes el personal ni tienes el equipo deja de estar improvisando”, puntualizó.

“Las plantas ya están para arrancar, pero es que no tienen línea, significa que la línea de transmisión de LUMA no se puede energizar, no se recibe la carga”, aseguró.

Dijo que la planta de AES no pudo entrar en funciones a tiempo porque LUMA no cerró el circuito que abrió cuando causó el colapso de todo el país y no tiene el personal suficiente para completar las labores.

“A estas alturas todavía la tenemos a medio pocillo (AES) porque LUMA no tiene el personal suficiente, según diferente fuentes nos han informado, para ir a cerrar una a una las unidades”, señaló.

No obstante, indicó que sí hay personal disponible pero “lo tenemos barriendo en agencias del gobierno y pasando trimmer”.

“Alguien entiende que estamos en una emergencia”, cuestionó.

“Yo no estoy en contra de la privatización, pero es que la privatización tiene que ser eficiente, no al garete”, añadió.