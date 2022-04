Entre los 25 a 60 años: Mayoría de personas sin hogar en Puerto Rico son hombres

En una vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que preside el senador independiente, José Vargas Vidot, sobre el Proyecto del Senado 778 que busca establecer el “Plan de Abordaje al Fenómeno del Sinhogarismo en Puerto Rico”, salió a relucir que el perfil de las personas sin hogar fluctúa entre las edades de los 25 a 60 años, que en su mayoría son varones y van desde personas educadas hasta personas analfabetas.

“El perfil de las personas sin hogar que se atienden en el Centro Médico, es una persona entre los 25 a 60 años de edad, cuatro décadas de diferencia”, estableció el Dr. Israel Ayala Olivera, Director Médico de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) a preguntas del senador independiente.

“Generalmente es un varón, no es que no haya damas, pero son las menos. No todos son personas que no han estudiado, hemos tenido profesionales que han trabajado y han estado insertos en la economía del país, maestros, contables, incluso personas que tenían sus negocios propios. Hay personas que se dieron de baja de la escuela superior porque no tienen apoyo social, no tienen padres y sus familiares más cercanos no están dispuestos a ayudarles. Los podemos tener educados, pero los podemos tener analfabetas”, insistió Ayala.

Con esta información, Carmen Jiménez Franco, quien compareció ante la comisión en representación del Sistema Integrado para la Salud Mental, First Hospital Panamericano, en el cual ocupa la posición de Directora de Servicios Clínicos, coincidió en que “son personas con fracasos en el cumplimiento en la sociedad, personas de bajo a promedio (ingresos). Personas que estudian leyes, maestrías, niveles altos que tuvieron un detonante en sus vidas y el deterioro en unos cinco (5) años fue físico y a nivel de salud mental y terminan sin hogar. Personas que han llevado más de tres años entrando y saliendo del sistema”.

Los profesionales de la salud añadieron que estas personas sin hogar no cuentan con su identificación al día, no tienen plan médico, etc. “Llegan diabéticos, hipertensos, con problemas de tiroides, mentales y psicológicos. Estas personas no tienen medicamentos, plan médico, identificación. El problema es bien complejo. En promedio llevan más de 5 años sin hogar, 5, 6 y 7 años. Me parece que es un asunto de empatía, muchas personas que trabajan con esta población no se sienten identificados con ellos”, señaló por su parte Ayala.

Mientras, para el senador Vargas Vidot el problema del fenómeno del sinhogarismo continúa creciendo y según explicó, lo que busca con el proyecto de ley es la prevención y erradicación del problema.

“El proyecto (PS778) reconoce que el fenómeno del sinhogarismo ha crecido y tiene magnitudes diferentes… el sinhogarismo es algo muy complejo que no tiene nada más que ver con el no tener techo … la idea nuestra es provocar que en Puerto Rico exista formalmente un abordaje sistémico orientado a objetivos medibles, una planificación única y un manejo adecuado que nos lleve a la erradicación del fenómeno sinhogarismo, que es posible. El sinhogarismo no es una enfermedad”, acotó.

El legislador recalcó que “en la Isla se ejecutan más de 15 mil hipotecas al año. Se estima que sobrepasan las 30 mil personas sin hogar en Puerto Rico. “Este proyecto tiene un poderoso componente de prevención. El sinhogarismo es prevenible. Es reconocer que hace falta un acuerdo formal. Repitiendo lo mismo no podemos conseguir resultados diferentes”. dijo el senador Vargas Vidot.

Otra situación reseñada por la directora de Servicios Clínicos del Hospital Panamericano, fue lo que tiene que pasar un paciente para ser ubicado en un hogar. “Una mayor cantidad de personas sin hogar que solicitan los servicios de Hospitales como el nuestro permanecen hospitalizadas aun cuando hayan recibido la alta clínica, precisamente por la problemática de la falta de hogares que puedan proveer el cuidado que su condición de salud amerita. En la mayoría de los casos, pacientes que deben recibir los servicios de ubicación por parte de la ASSMCA permanecen en nuestra institución esperando un turno para ser trasladados a un hogar que en muchas ocasiones se convierte en meses y en algunos casos hasta más de 1 año. Es nuestra experiencia que, al presente, la ASSMCA no cuenta con el espacio para ubicar pacientes que requieren hogares de cuidado grupal o cuidado prolongado”, denunció Jiménez.

El P. del S. 778 crea a su vez la Oficina de Apoyo a la Población sin Hogar; establece el Consejo Directivo de la Oficina, su composición, define sus facultades, responsabilidades y poderes; establece el cargo de Coordinador(a) de la Oficina, además de adoptar en esta Ley la Carta de Derechos de la Población sin Hogar y establecer el procedimiento para tramitar reclamaciones y querellas en contra de la carta de derechos, así como para otros fines.

Ambos deponentes expresaron estar a favor del Proyecto del Senado 778.