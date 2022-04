Alcalde de Guayama pide “perdón” y renuncia tras declararse culpable de corrupción

El alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón ,pidió perdón a su pueblo de Guayama y comunicó que presentó su renuncia tras declararse culpable de actos de corrupción.

“Me dediqué al servicio público. Ayudé al prójimo y estuve para el que me necesitó en lo que estuvo a mi alcance! Pero, fallé, cometí un grave error del cual me arrepiento profundamente! Quisiera darle para atrás al tiempo y no haber hecho nada impropio, pero sé que es imposible. Me aparté de los valores que me inculcaron mis padres, a quienes les pido perdón! Le he pedido perdón a Dios, quien en su inmensa misericordia me acompaña en este difícil proceso. Le pido perdón a mis hijos, a mis nietas, a mis hermanos, primos, sobrinos, cuñados, a mi suegra, en fin, a toda mi familia. También le pido perdón a mis compañeros de trabajo del Municipio de Guayama y del Programa Head Start y Early Head Start, asesores, a mis colegas alcaldes y alcaldesas, los correligionarios del PPD, a mis amigos, a mis compadres y ahijados, a la comunidad cristiana, a la comunidad deportiva, a los líderes cívicos, líderes de barrio y funcionarios de colegio que cuidaron mis votos, a los que depositaron su confianza en mi y hoy se sienten decepcionado con mi errada e injustificada conducta! Perdón a todos! Perdón mi amada Ciudad de Guayama! Gracias por el privilegio más grande que me otorgaron, ser su Alcalde! Me falta pedirle perdón a mi compañera de vida, a la madre de mis hijos, a mi amada esposa Carmita, quien ha sido mi soporte en todo momento y estoy convencido que en éste, no será la excepción, por mas duro que sea! Perdón Mita, Te Amo! Hoy cierro un capítulo en mi vida, pero como me dijo una querida compañera y amiga, no será el final del libro!”, expresó en sus redes sociales.

Cintrón comunicó que en horas de la tarde presentó su renuncia como alcalde de Guayama.

“Para culminar, les informo que a la 1:26pm de hoy se sometió mi renuncia al Municipio de Guayama; a la 1:37pm le envié la renuncia al Presidente del PPD vía WhatsApp y el la leyó durante el proceso de la vista, igualmente sometí renuncias a otras entidades a las cuales pertenecía!”, culminó.

Eduardo Cintrón-Suárez, de 54 años, fue alcalde y funcionario de gobierno de más alto rango en el municipio de Guayama desde 2013 hasta 2022. A partir de 2013, Cintrón-Suárez ejecutó contratos de asfaltado y pavimentación y también aprobó pagos municipales a la Empresa A. A cambio, Cintrón-Suárez acordó recibir un pago de soborno correspondiente a 1.00 dólar por metro cuadrado de asfalto nuevo colocado por la Compañía A en el municipio de Guayama bajo los contratos. Este esquema de sobornos continuó hasta aproximadamente febrero de 2021.

Cintrón-Suárez se declaró culpable de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

La investigación fue realizada por la Oficina de Campo de San Juan del FBI.