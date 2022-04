AEE espera que un millón de clientes tenga servicio esta noche

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz y el vicepresidente de Asuntos Estratégicos de LUMA Energy, Kevin Acevedo expresaron que esperan conectar el viernes a una gran cantidad de abonados al sistema, luego de mas de 36 horas desde el apagón.

“Esperamos que en algún momento en la noche de hoy, antes que concluya la noche podamos tener ya 1 millón de abonados conectado al sistema, sujeto a que se pueda hacer de una manera segura para el sistema, segura para los empleados y segura para el pueblo”, dijo Acevedo en conferencia de prensa.

Por su parte, el ingeniero Colón Ortiz mencionó que el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió en que el servicio sea restablecido lo antes posible.

“Ya estamos en proceso de sincronizar y de no ocurrir ningún una avería adicional, que no la esperamos, es con toda probabilidad que la mayoría de los clientes de la autoridad, sobre 1 millón de clientes tengan servicio durante el día de hoy. Pudiera ser uno mayor a ese, pero conservadoramente, porque no queremos tampoco difundir espectativas que no sean reales”, sostuvo Colón Ortiz.

“Pero tiene que entrar a la unidad número tres de Palo Seco en la tarde noche de hoy y tiene que entrar la unidad número dos de AES. Esas 2 unidades, puede añadir al sistema eléctrico capacidad y adicional para sobrepasar el millón de clientes”, añadió.

No obstante, el proceso debe tomar entre 18 a 24 horas para que todas las unidades disponibles entren al sistema y poder proveer el servicio a los 1.5 millones de abonados.

Según los datos de LUMA Energy, alrededor de 700 mil clientes contaban con servicio eléctrico.