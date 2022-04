Vicepresidente de LUMA ve “positivo” el apagón porque hizo ruido en los medios de Estados Unidos

Luego de asegurar que las personas en Puerto Rico están “complacidos con el servicio” el vicepresidente de LUMA, Kevin Acevedo, calificó como “positivo” el evento que ha dejado sin luz a miles de abonados ya que se ha cubierto en los medios de Estados Unidos y esto llama la atención del gobierno federal para que agilice el desembolso de fondos de FEMA para restaurar el servicio eléctrico del país.

“A mi me alegra que esta noticia que sucedió hoy, miren lo positivo llegó a nivel nacional, Estados Unidos, Washington Post, New York Post. ¿Saben por qué? Por que no se pueden olvidar de nosotros, las agencias federales no pueden darnos dinero y luego cuando llegue la hora de los permisos para que puedan desembolsar el dinero ponen la cosa lenta, yo creo que podemos hacer el paso, no es que no estén haciendo, es que pueden hacer más”, expresó Acevedo en la conferencia de prensa.

Acevedo también aseguró que los puertorriqueños están más satisfechos con el trabajo de LUMA que con el trabajo que había realizado la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Te aseguro que los clientes están más satisfechos con LUMA que con lo que había antes”, indicó.

Durante la conferencia de prensa, el portavoz de LUMA indicó que alrededor de 500 mil abonados se les ha restablecido el sistema de energía eléctrica.