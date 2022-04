Unión de vigilantes ofrece ayuda psicológica para compañeros de vigilante que atentó contra su vida

Tras el incidente donde un vigilante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) atentó contra su vida utilizando su arma de fuego, el liderato de la Unión del Cuerpo de Vigilantes expresó sentirse consternado ante la situación ocurrida en el día de ayer.

Ante lo ocurrido la unión tuvo servicios de ayuda psicológica para los compañeros del vigilante que presenciaron el acto durante el día de ayer.

“Fue un suceso muy lamentable. De inmediato nosotros mantuvimos una comunicación abierta con la Secretaria de la agencia, quien activó personal de ayuda psicológica y espiritual para que atendiera la situación con los demás empleados que presenciaron el suceso o que laboran con el compañero herido. Estamos en espera de noticias medicas. Por otro lado, nosotros como organización estamos coordinando a través de nuestro plan médico único ayuda individualizada para todos los trabajadores afectados con esta situación e incluso se hará lo mismo para el compañero herido una vez se recupere. Estaremos pendiente para poder facilitar o ayudar en este proceso de recuperación del compañero vigilante”, expresó Marcos Pagán, presidente de la Local 3667 de SPUPR que representa a los Vigilantes del DRNA.

Del mismo modo, en las declaraciones escritas indicaron que la unión espera que el compañero pueda superar esta situación junto a su familia, y que reciba toda la ayuda necesaria para sobreponerse.

El líder sindical señaló que no saben cuales puedan ser las situaciones por las que atravesaba el compañero y ellos respetan su privacidad, pero laboralmente no se puede olvidar que los vigilantes han estado bajo mucha presión porque están sobrecargados de trabajo ante la falta de personal, no cuentan con las herramientas adecuadas para realizar sus funciones, y su sacrificio no está remunerado adecuadamente.

También destacó que hace falta que se creen programas o charlas sobre estos temas en todos los centros de trabajo, en aras de identificar posibles situaciones y evitar desgracias como estas. Enfatizó que hay que orientar al área de supervisión y gerencia para que éstos puedan manejar e identificar posibles situaciones que pongan en riesgo a la empleomanía a su cargo.