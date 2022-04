Presidenta de la Organización de las Mujeres Populares renunciará por controversia con el tema del aborto

La presidenta de la Organización de Mujeres Populares, la Dra. Ada Álvarez Conde, anunció hoy, en el programa de televisión Jugando Pelota Dura (TeleOnce), que presentará su renuncia, tras la controversia que se ha suscitado en el seno del Partido Popular Democrático (PPD) por el Proyecto del Senado 693, que restringe el derecho al aborto.

“Los últimos días han estado brutales, pero las últimas 24 horas, han sido otra cosa. Yo, personalmente, no puedo estar callada. Ha habido mucha presión para que no haya expresiones de mi parte. Me ha sorprendido que ayer nos dijeron que hoy iba a haber una conferencia de prensa. Hoy sale un comunicado estableciendo que iban a hacer otro comité donde la Organización de Mujeres Populares no estaba incluida”, dijo Álvarez Conde en la entrevista.

“Por el mismo respeto que merecen todas la mujeres populares y todas las mujeres de Puerto Rico, yo convoco a que las mujeres vayan el sábado a la reunión donde se dan las propuestas de reglamento del partido (PPD) y, de paso, anuncio que una de las cosas que voy a hacer es presentar mi carta de renuncia”, confirmó.

“Yo tengo una situación. Yo no creo en la mordaza y sobre todo, como activista no puedo decir a las mujeres que salgan de los lugares y que denuncien a las personas que hacen daño y no actuar. Y por respeto a la misma Organización de Mujeres Populares, que tiene líderes y que ha tenido su historia, si el problema es con Ada, pues yo me aparto”, indicó Álvarez Conde.