“La mayoría de los clientes deben tener luz hoy”, asegura director AEE

Los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy expresaron el jueves que la expectativa es que la mayoría de los abonados tengan servicio durante el día.

“La mayoría de los clientes va a tener luz antes de que termine el día de hoy”, dijo el ingeniero Josué Colón Ortiz en conferencia de prensa.

Sobre la razón por la cual la avería en Costa Sur provocó que salieran todas las generadoras, Colón Ortiz insistió que todavía no se puede dar una explicación sobre el incidente.

“Determinar en este momento si la manera en que actuaron todos los sistemas de protección a través de la isla fue la adecuada o no, pues eso va a requerir de una investigación que harán los ingenieros. Pero si no operaran como corresponde, los daños que ocasionarían a los equipos serian permanentes. Lo que significa es que no estaríamos ni siquiera hablando de periodos de recuperación o posiblemente no habría ni unidades disponibles por los daños que ocasionaría una avería como esta en los equipos. Ahora mismo, unidades tan cercanas como Costa Sur y Eco Eléctrica aparentan no tener daños. Lo que significa es que los sistemas de protección actuaron a la velocidad. Lo que queda por investigar es si como se comportaron el resto de los sistemas de protección fueron conforme a los sistemas de protección que están vigentes”, añadió Colón Ortiz.

De acuerdo al director ejecutivo de la AEE, no es la primera vez que todas las generadoras salen del sistema por una avería en una unidad.

Por su parte, el vicepresidente de LUMA Energy, Kevin Acevedo, alegó que el interruptor que sufrió la avería tenia los mantenimientos al día. Sin embargo, no pudo precisar la fecha exacta en la cual se hizo el mismo. Tampoco pudo contestar cada cuanto tiempo se supone que ese tipo de equipo reciba mantenimiento.

Al momento entre alrededor de 90 mil abonados cuentan con servicio eléctrico. Mientras que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), alrededor de 160 mil abonados tenían agua potable,

La secretaria de la Gobernación Noelia García Bardales mencionó que el Tren Urbano esta fuera de servicio, pero la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) están en funciones. El carril expreso desde Caguas hasta San Juan estará cerrado. Los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) no darán servicio.

En el caso del Departamento de Educación, las clases fueron suspendidas.

Los balnearios que maneja el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) están cerrados.

Todos los aeropuertos están en operaciones y ningún vuelo desde o hacia Puerto Rico ha sido cancelado.

En el caso del Negociado de la Policía, se activaron a los agentes para ayudar con el tránsito.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación suspendió las visitas y las instituciones operan con generadores.

Las citas en el Fondo del Seguro del Estado fueron suspendidas, pero el Hospital Industrial está en servicio.

El Departamento de Salud informó que ya se energizó el Mayagüez Medical Center, mientras que el Centro Médico de Rio Piedras mantiene sus servicios sin alteraciones.

Finalmente, Los inspectores del Departamento de Asuntos al Consumidor están en la calle pendientes a los costos de gasolina, diésel y gas licuado.